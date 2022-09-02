Полёты наяву

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина сделал незабываемый подарок Арзамасу. В свой юбилейный год предприятие стало генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров, который, при поддержке горадминистрации, провела Нижегородская федерация воздухоплавательного спорта.

Город на ладони

С 25 по 28 августа арзамасцы и гости города наблюдали полеты 11 аэростатов над городом и его окрестностями. Шары проплывали над православными храмами, промышленным центром города, спальными районами Арзамаса, бескрайними просторами Арзамасского края.

Пилоты выполнили программу фестиваля на 100%. За четыре дня было совершено шесть свободных полетов – четыре вечерних и два утренних, на рассвете. И погода не подвела.

Мы летим!

У всех желающих в дни проведения фестиваля была возможность отправиться в свободный полет на воздушном шаре. Час в небе на высоте 1000 метров – это незабываемо! Среди тех, кто почувствовал вкус и красоту полета, было немало приборостроителей. Начальник бюро центральной бухгалтерии Анастасия Шкарина (она выиграла полет в арзамасских соцсетях) осуществила давнюю детскую мечту; ведущий инженер-конструктор ОГК Анатолий Шестенко-Чистяков сделал подарок на день рождения супруге, а инженер-электроник ОГК Сергей Евстигнеев после полета совершил один из самых важных поступков в жизни – сделал предложение руки и сердца любимой девушке.

Были среди летающих и трое счастливчиков, которые выиграли полет в заводских соцсетях.

– Выполнила все условия розыгрыша и выиграла, – рассказала контролер цеха №54 Лидия Карпова. – Я ни разу не летала на шаре. Эмоции от полета незабываемые! Спасибо заводу за этот подарок!

Кстати, приземлившись, каждый новоиспеченный воздухоплаватель получал шуточный титул с наименованием места посадки шара. Так, среди арзамасцев теперь есть графы и графини Заречные, Морозовские, Красносельские, Выездновские и Протопоповские.

Догони шарик

Желающие сделать незабываемые фотографии на фоне аэростатов проходили настоящий квест по поиску мест старта и приземления воздушных шаров. За два часа до полета нужно было поймать колонну из автомобилей пилотов, которая выезжала из парк-отеля «Морозовский». Но те, кому это удавалось, получали уникальную возможность увидеть, как шары надувают, и их взлет.

Кстати, в разгрузке и надуве шаров пилотам помогали волонтеры из Молодежного совета АПЗ.

– Это нелегко, ведь вес элементов шаров достигает 250 кг. Но я рад, что стал частью такого яркого события. Воздухоплаватели устроили незабываемое шоу, – сказал Андрей Шилов, испытатель цеха №44.

Такого город не видел

Кульминацией «Арзамасской фиесты» стало ночное свечение аэростатов, которое прошло вечером 27 августа на стадионе «Знамя». Огромное количество людей заполнило трибуны и пространство стадиона. Посмотреть на это действо приехали даже из других регионов. В назначенный час аэростаты начали переливаться ярким светом под красивую музыку. Гости праздника свободно прогуливались между светящимися воздушными шарами, фотографировались и любовались незабываемым зрелищем.

– Специально пришла на шоу. Днем видела шары высоко в небе. А здесь аэростаты рядом – невероятно красиво! – поделилась впечатлением Ирина Калетурина, инженер по качеству ОТК.

АПЗ стал генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров

Они улетели, но обещали вернуться

Первая «Арзамасская фиеста» от АПЗ запомнится надолго. К этому чуду в той или иной мере прикоснулся каждый. В дни фестиваля арзамасцы только и говорили, что о воздушных шарах, а ленты соцсетей пестрили снимками. Прав председатель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко, который сказал: «Наша статистика – это тысячи положительных эмоций!»

Комментарий

Георгий Зименко, председатель НРОО «Федерация воздухоплавательного спорта», пилот аэростата:

– Чувство удовлетворенности от проделанной работы перекрывает всю усталость. Ночное свечение в Арзамасе было особенным: давно мечтали сделать так, чтобы аэростаты стояли и светились, а взрослые и дети гуляли вокруг и наслаждались зрелищем. Все получилось и было круто!

Мы впервые провели фестиваль в Арзамасе, и городу понравилось! Огромное спасибо за сотрудничество от всей нашей федерации воздухоплавания Арзамасскому приборостроительному заводу и лично генеральному директору Андрею Анатольевичу Капустину и Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который в 2019 году поддержал идею проведения фестиваля в Арзамасе. Надеемся, что в следующем году встретимся снова.

Интересные факты об «Арзамасской фиесте»:

• В фестивале принимали участие пилоты из Московской и Нижегородской областей, республик Татарстан, Крым, Мордовия, Марий Эл;

• 1000 м – максимальная высота полета аэростатов над Арзамасом

• От 40 до 90 минут – время свободного полета

• 7000 куб. м – объем оболочки самого большого шара на «Арзамасской фиесте»

• В воздухоплавании главную роль играют погодные условия, ведь аэростат может двигаться только по направлению ветра. Самые точные данные о его силе и направлении пилоты узнавали простым способом: запускали «разведчика» – воздушный шарик с датчиком.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

Александра Барыкина