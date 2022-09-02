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Новости компаний2 сентября 2022 13:13

Полёты наяву

АПЗ стал генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров
Полёты наяву

Полёты наяву

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина сделал незабываемый подарок Арзамасу. В свой юбилейный год предприятие стало генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров, который, при поддержке горадминистрации, провела Нижегородская федерация воздухоплавательного спорта.

Город на ладони

С 25 по 28 августа арзамасцы и гости города наблюдали полеты 11 аэростатов над городом и его окрестностями. Шары проплывали над православными храмами, промышленным центром города, спальными районами Арзамаса, бескрайними просторами Арзамасского края.

Пилоты выполнили программу фестиваля на 100%. За четыре дня было совершено шесть свободных полетов – четыре вечерних и два утренних, на рассвете. И погода не подвела.

Мы летим!

У всех желающих в дни проведения фестиваля была возможность отправиться в свободный полет на воздушном шаре. Час в небе на высоте 1000 метров – это незабываемо! Среди тех, кто почувствовал вкус и красоту полета, было немало приборостроителей. Начальник бюро центральной бухгалтерии Анастасия Шкарина (она выиграла полет в арзамасских соцсетях) осуществила давнюю детскую мечту; ведущий инженер-конструктор ОГК Анатолий Шестенко-Чистяков сделал подарок на день рождения супруге, а инженер-электроник ОГК Сергей Евстигнеев после полета совершил один из самых важных поступков в жизни – сделал предложение руки и сердца любимой девушке.

Были среди летающих и трое счастливчиков, которые выиграли полет в заводских соцсетях.

– Выполнила все условия розыгрыша и выиграла, – рассказала контролер цеха №54 Лидия Карпова. – Я ни разу не летала на шаре. Эмоции от полета незабываемые! Спасибо заводу за этот подарок!

Кстати, приземлившись, каждый новоиспеченный воздухоплаватель получал шуточный титул с наименованием места посадки шара. Так, среди арзамасцев теперь есть графы и графини Заречные, Морозовские, Красносельские, Выездновские и Протопоповские.

Догони шарик

Желающие сделать незабываемые фотографии на фоне аэростатов проходили настоящий квест по поиску мест старта и приземления воздушных шаров. За два часа до полета нужно было поймать колонну из автомобилей пилотов, которая выезжала из парк-отеля «Морозовский». Но те, кому это удавалось, получали уникальную возможность увидеть, как шары надувают, и их взлет.

Кстати, в разгрузке и надуве шаров пилотам помогали волонтеры из Молодежного совета АПЗ.

– Это нелегко, ведь вес элементов шаров достигает 250 кг. Но я рад, что стал частью такого яркого события. Воздухоплаватели устроили незабываемое шоу, – сказал Андрей Шилов, испытатель цеха №44.

Такого город не видел

Кульминацией «Арзамасской фиесты» стало ночное свечение аэростатов, которое прошло вечером 27 августа на стадионе «Знамя». Огромное количество людей заполнило трибуны и пространство стадиона. Посмотреть на это действо приехали даже из других регионов. В назначенный час аэростаты начали переливаться ярким светом под красивую музыку. Гости праздника свободно прогуливались между светящимися воздушными шарами, фотографировались и любовались незабываемым зрелищем.

– Специально пришла на шоу. Днем видела шары высоко в небе. А здесь аэростаты рядом – невероятно красиво! – поделилась впечатлением Ирина Калетурина, инженер по качеству ОТК.

АПЗ стал генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров

АПЗ стал генеральным спонсором фестиваля воздушных шаров

Они улетели, но обещали вернуться

Первая «Арзамасская фиеста» от АПЗ запомнится надолго. К этому чуду в той или иной мере прикоснулся каждый. В дни фестиваля арзамасцы только и говорили, что о воздушных шарах, а ленты соцсетей пестрили снимками. Прав председатель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко, который сказал: «Наша статистика – это тысячи положительных эмоций!»

Комментарий

Георгий Зименко, председатель НРОО «Федерация воздухоплавательного спорта», пилот аэростата:

– Чувство удовлетворенности от проделанной работы перекрывает всю усталость. Ночное свечение в Арзамасе было особенным: давно мечтали сделать так, чтобы аэростаты стояли и светились, а взрослые и дети гуляли вокруг и наслаждались зрелищем. Все получилось и было круто!

Мы впервые провели фестиваль в Арзамасе, и городу понравилось! Огромное спасибо за сотрудничество от всей нашей федерации воздухоплавания Арзамасскому приборостроительному заводу и лично генеральному директору Андрею Анатольевичу Капустину и Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который в 2019 году поддержал идею проведения фестиваля в Арзамасе. Надеемся, что в следующем году встретимся снова.

Интересные факты об «Арзамасской фиесте»:

• В фестивале принимали участие пилоты из Московской и Нижегородской областей, республик Татарстан, Крым, Мордовия, Марий Эл;

• 1000 м – максимальная высота полета аэростатов над Арзамасом

• От 40 до 90 минут – время свободного полета

• 7000 куб. м – объем оболочки самого большого шара на «Арзамасской фиесте»

• В воздухоплавании главную роль играют погодные условия, ведь аэростат может двигаться только по направлению ветра. Самые точные данные о его силе и направлении пилоты узнавали простым способом: запускали «разведчика» – воздушный шарик с датчиком.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС