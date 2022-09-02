Кадры будущего

30 августа в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме состоялось торжественное открытие мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники». Поддержку в реализации проекта оказала Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», возглавляемая генеральным директором АО «АПЗ» Андреем Капустиным.

«Молодые профессионалы» – так называется федеральная программа, в рамках которой АКТТ получил грант. Сумма субсидии из федерального бюджета составила более 11,5 млн рублей, из регионального – около 500 тыс. 1,8 млн – сумма софинансирования от работодателей и АКТТ. ААПП «Развитие» выделила 300 тыс. рублей, 100 тысяч – ООО «ПрестижСервисГрупп».

– Ассоциация промышленников и предпринимателей – давний партнер техникума, – говорит директор АКТТ Евгений Горшков. – Мы заручились гарантийным письмом, обязательным для грантовой заявки, и нам выделили средства, которые направили на ремонтные работы, закупку стройматериалов. Сегодня вопрос подготовки квалифицированных кадров для предприятий особенно актуален, поэтому наше сотрудничество с АПЗ и другими предприятиями Арзамаса продолжится.

Все, кто оказал помощь в реализации проекта, получили благодарственные письма.

Новые мастерские оснащены современным оборудованием. Приобретены два легковых автомобиля для обучения студентов, современный стенд сход-развал, оборудование для диагностики, а также для отработки навыков ремонта двигателей, заправки систем кондиционирования. Приобретенный библиобус на базе «ГАЗон Next» будет использоваться в том числе и для профориентационной работы.

Техникум также стал обладателем гранта на 2023 год в размере 100 млн рублей по проекту «Профессионалитет». Его цель – подготовка специалистов среднего звена для городских предприятий. В рамках данного проекта также планируется сотрудничество с АПЗ.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной