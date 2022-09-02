Дружная команда

За этими ребятами не только будущее заводского профсоюза, но и его успешное настоящее

1 сентября исполнилось 65 лет первичной профсоюзной организации Арзамасского приборостроительного завода. К этой дате рассказываем о молодежных лидерах ППО. За этими ребятами не только будущее заводского профсоюза, но и его успешное настоящее.

Адаптация новых работников в трудовом коллективе, организация культурного досуга, спортивных соревнований, информационная деятельность – вот чем занимаются члены комитета по работе с молодежью заводской первички. Хотя в мероприятиях, которые они организуют и проводят, участвует не только молодежь, а все работники подразделений без возрастных ограничений.

– Наша главная задача – сплочение коллектива. Это здорово, когда люди на одной волне, – говорит Ирина Куликова.

Актив собирается раз в неделю: обсуждают лучшие практики, делятся опытом, генерируют новые идеи. У каждого в копилке уже немало дел, результатом которых они гордятся: выставка «Семейная история о войне», фитнес-марафон, экскурсионная поездка в Казань и другие мероприятия.

– Мне запомнилась благотворительная акция «Помоги храбрецу» – сначала в цехе, потом на уровне завода, – говорит молодежный лидер цеха №37 Дмитрий Синицын. – Делать добрые дела в наше время очень важно.

Помогают молодому профсоюзному активу опытные предцехкомы: Ирина Севлова, Ольга Панова, Татьяна Елисеева, Ольга Воробьева, Людмила Юлина.

На вопрос, какие качества необходимы в такой общественной работе, на первое место ребята поставили коммуникабельность, организаторские способности и активную жизненную позицию.

– Умение находить общий язык, вести аргументированный и конструктивный диалог с коллегами несложно, но для этого нужно быть в курсе многих заводских тем, чтобы ответить на любые вопросы, – отмечает Екатерина Мишина. – А заинтересовать и мотивировать надо личным примером, открытостью и доверием.

Ребята поделились и своими планами. Флешмоб по запуску небесных фонариков, просмотр фильма на стене дома через проектор, зимние гонки, летний сплав по реке, благотворительные акции, мероприятия, направленные на повышение культурного уровня заводчан… Задумок много, а еще больше желания, чтобы их реализовать.

– Это здорово, когда видишь горящие глаза единомышленников, а твои идеи подхватываются и реализовываются, – говорит Наталья Бычкова.

– Мы помогаем сделать трудовые будни интереснее, немного разгрузить людей, – дополняет Юлия Ляшук. – А когда получаем положительные отзывы, вдвойне приятно.

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Александр Тюрин, председатель ППО АПЗ:

– Мы регулярно организуем обучение молодежного актива, направляем ребят на различные форумы Облсовпрофа, где они получают практическую и методическую помощь. Это позволило вывести работу молодежного комитета на качественно новый уровень, создать кадровый резерв из активистов. Сегодня наша молодежь активная, креативная, вовлечена в работу заводского профсоюза на всех уровнях. Ребята знают свое дело и стремятся развиваться дальше.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной

На фото: молодой профсоюзный актив (слева направо): инженер-электроник ОГК Максим Новиков, инженер-конструктор ОГК Ирина Куликова, инженер-технолог цеха №37 Юлия Ляшук, инженер-технолог СГТ Наталья Бычкова, регулировщик РЭАиП цеха №37 Дмитрий Синицын, контролер ИПиСИ службы метрологии Екатерина Мишина.