Пик заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области придется на середину сентября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижегородской области набирает обороты новая волна коронавируса: сейчас ежедневно регистрируется от 700 до 1500 заболевших, и в ближайшую неделю их количество может вырасти. Что ждать от «короны» в этом сезоне и готово ли здравоохранение к новому удару, рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время прямого эфира 31 августа.

Пик придется на сентябрь

- Пик этой волны придется примерно на середину сентября, когда подавляющее большинство людей вернется из отпусков, а дети - в школы. Еще несколько дней уйдет на инкубационный период, а дальше, начиная с 8 сентября, будет пик заболеваемости, - предупредил министр.

Вместе с тем чиновник призвал нижегородцев не бояться коронавируса, ведь медики уже имеют большой опыт работы с этим заболеванием и знают, какие меры работают, а какие – нет.

- Эту волну мы встречаем во всеоружии: у нас есть вся необходимая медицинская техника, лекарственные препараты, которые помогают преодолевать симптоматику при среднем и тяжелом течении; мы знаем, как проводить постковидную реабилитацию, - заверил Давид Мелик-Гусейнов.

У 20% людей болезнь протекает без симптомов

К счастью, в этот раз вирус не такой грозный, каким он был в первые волны: в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, и лишь у 20% заболевших вирус дает о себе знать. Однако проявляется он чаще всего как обычная ОРВИ: может подняться температура, появиться слабость и ломота в теле, боль в горле, насморк и кашель. Как правило, эти симптомы идут на спад через 3-4 дня. Однако есть и случаи тяжелого течения: так, сейчас в нижегородских больницах порядка 150 человек находятся на кислородной поддержке. Всего же в регионе развернуто около 800 коек для лечения коронавирусных больных.

Как правило, в больницу с коронавирусом кладут только тех пациентов, которые действительно нуждаются в кислороде, интенсивной этиотпропной терапии и постоянном наблюдении. В остальных случаях лучше лечиться дома, чтобы не подхватить в больнице еще какую-нибудь инфекцию, советует Давид Мелик-Гусейнов.

- Сейчас протокол ведения пациентов с гриппом и коронавирусом практически идентичный, -объяснил чиновник. - Нужно остаться эти дни дома и попытаться помочь своему организму: постельный режим, обильное питье, правильное питание. Первые 2-3 дня при необходимости можно принимать привычные обезболивающие и жаропонижающие препараты. Но если симптоматика нарастает или температура не проходит, появляются дополнительные симптомы, тогда необходимо обратиться к врачу.

Масочный режим

Сейчас в Нижегородской области нет повсеместного обязательного масочного режима, как это было раньше, однако маски необходимы в медицинских и социальных учреждениях – это требование распространяется как на сотрудников, так и на пациентов.

- Для всех остальных это лишь рекомендация. Мы прислушались к рекомендации Роспотребнадзора и предложили всем, кто разделяет мнение специалистов, носить медицинские маски и соблюдать дистанцию, - подытожил министр.

Вакцинация

Надежным средством профилактики от тяжелого течения коронавируса врачи по-прежнему называют прививку. По информации минздрава, сейчас в Нижегородской области развернуто 160 прививочных пунктов, сделать прививку можно практически во всех поликлиниках. Запас вакцины достаточный - правда, в наличии исключительно «Спутник V».

- «Спутника Лайт» сейчас нет нигде, потому что эта вакцина идентична первому компоненту «Спутника V», именно он и применяется для ревакцинации. Также есть вакцина для подростков - «Спутник M». «Ковивака» в регионе нет и в ближайшее время не будет, поскольку он снят с производства, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Специалисты рекомендуют проводить ревакцинацию каждые 6 месяцев.