Тушку повесили на турник: трое мигрантов разделали барана во дворе школы в Нижнем Новгороде

Животное резали прямо там, где обычно гуляют дети. Фото: принтскрин видео.

Трое мужчин разделывали барана во дворе школы №156 в Нижнем Новгороде поздним вечером, 31 августа. Видео этого шокирующего зрелища разлетелись по соцсетям.

Прямо накануне дня знаний, там, где дети обычно проводят много времени, неизвестные люди, по виду — мигранты сначала резали животное, а затем развесили окровавленную уже освежеванную тушку на турник. Детей в кадре не видно, но рядом со школой есть жилые дома. Ребятам даже не обязательно было выходить во двор, чтобы получить травму на всю жизнь - все прекрасно видно из окна квартиры.

В комментариях к видеозаписям люди разделились на два фронта. Одни осуждают любителей баранины за то, что место они выбрали неправильное, а у других от этой картины проснулся аппетит.

- Ну а другого места для разделки шашлыка не нашлось? - возмущается Надежда К. в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры».

- Красавцы. Приятного шашлыка, - одобрительно отозвался Алексей Д.

Конечно, комментаторы обратили внимание и на то, где все это происходит, и что дети могли увидеть, и вообще, «Куда смотрит полиция?».

В пресс-службе регионального ГУ МВД «Комсомолке» рассказали, что все происходило после 22:00. То есть, дети в это время обычно не только не гуляют, но уже ложатся спать. Тем не менее, полицейские уже вплотную занимаются данным вопросом и нарушителей обязательно привлекут к ответственности, если сам факт несоблюдения законодательства будет выявлен.

- Вчера вечером в отдел полиции №8 по Нижнему Новгороду от местных жителей поступали сообщения о произошедшем. По данному факту сейчас проводится проверка. Пока рано что-то говорить о том, как это будет квалифицировано. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, эта школа была закрыта на ремонт. В МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода», которое является заказчиком работ, удивлены тем, что рабочие вообще находились на объекте в столь позднее время, есть же определенный график, по которому они работают.

- Заказчик (МКУ «ГлавУКС») проведет проверку работы генподрядчика, в том числе для выяснения, на каком основании рабочие находились на площадке по окончании смены. По ее итогам подрядчику может грозить штраф за нарушение правил безопасности и поведения на стройплощадке, - прокомментировали в учреждении.

К слову, похожий инцидент произошел в нашем городе в 2019 году, правда двое «гурманов» в полосатых кофтах предпочли отужинать голубями. Птиц разделывали прямо на улице, чем изрядно напугали местную жительницу.