Погода в Нижнем Новгороде 1 сентября 2022 года: похолодает до +7, но дождя не ожидается

В утренние часы ожидается около +11 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением календарной осени нижегородцы смогут на себе ощутить, что лето закончилось, ведь температурный фон резко изменится в сторону снижения. Так, по данным портала Яндекс. Погода, в День знаний может похолодать до + 7. Высокая влажность, ветер и стужа не прибавят праздничного настроения но, к счастью для многих, осадков не будет, поэтому зонты и дождевики вовсе не обязательны. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде 1 сентября 2022 года.

В первый день осени температура воздуха будет вполне соответствовать времени года. Утром, когда дети пойдут на школьные линейки, будет ясно и солнечно, но столбик термометра покажет всего +11...+16 градусов — еще холоднее, чем накануне утром. Из-за относительно высокой влажности — до 61% будет казаться еще холоднее на несколько градусов, поэтому без осенней куртки уже не обойтись. Ветер западный до 4,9 метров в секунду.

Днем, когда все праздничные мероприятия подойдут к концу, небо заволокут облака, а столбик термометра покажет от +16 до +17 градусов, при этом ощущаться, как обещают синоптики, будет так, будто на улице всего +12. Влажность снизится до 44%, но ожидается умеренный юго-западный ветер со скоростью до 5,9 метров в секунду.

В вечерние часы стоит ожидать температур на уровне +12...+15 градусов. Все так же облачно с прояснениями, ветер западный до 3 метров в секунду.

Ночью в небе прояснится, температура воздуха составит от +7 до +11 градусов, а ощущаться будет, как +4. Ветер юго-западный до 2,4 метров в секунду.

Важно, что в течение всего дня осадков не ожидается, а значит и на дорогах будет относительно сухо. Атмосферное давление на уровне 746-747 мм ртутного столба, геомагнитное поле спокойное.

В целом, в этом году с погодой на День знаний учащимся все-таки повезло. Уже на следующий день, 2 сентября, синоптики обещают длительные ливни, а температура воздуха составит не более +12 градусов, причем утром столбик термометра может показать всего лишь +7 градусов.