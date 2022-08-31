Пятидневка, запрет телефонов и уроки патриотизма: пять самых неожиданных изменений в жизни нижегородских школьников с 1 сентября 2022 года

Новый учебный год принесет сразу несколько важных нововведений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето подошло к своему завершению, и уже завтра во всех нижегородских школах пройдут торжественные линейки по случаю Дня знаний, который даст начало новому учебному году. Тысячи мальчишек и девчонок сядут за парты – кто-то уже в который раз, а кто-то – впервые.

Все школы прошли приемку

В преддверии нового учебного года все школы традиционно прошли приемку, когда специальная комиссия смотрит, как учебное заведение готово к встрече с учениками. По информации Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в регионе успешно прошли приемку 100% школ.

- На сегодняшний день приняты комиссиями 771 общеобразовательных организаций, что составляет 100% от числа предъявленных организаций. Не принятых нет, - подчеркнули в минобре.

Отдельное внимание уделяется безопасности. Сотрудники Росгвардии в составе специальных комиссий посетили более 900 учреждений образования в регионе. Они проверили паспорта безопасности, исправность сигнализации и системы оповещения, а также работу тревожных кнопок, провели беседы и инструктажи с охранниками и ответственными сотрудниками школ.

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в этом году большое внимание было уделено безопасности детей.

- Более 135 млн рублей выделили на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности, а также на установку камер видеонаблюдения. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе. Порядка 110 млн направили на ремонт, - отметил Юрий Шалабаев.

Антиковидные меры

1 сентября в нижегородские школы пойдут более 353 тысяч человек, в том числе свыше 38 тысяч первоклассников. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, учебный год для ребят начнется в очном формате, однако к школам сохранится ряд требований относительно санитарных норм.

– В преддверии 1 сентября в школах должны быть проведены генеральные уборки. Также во время учебного процесса должен быть усилен дезинфекционный режим: в школах должны проводиться уборки с использованием дезинфицирующих средств и использоваться приборы для обеззараживания воздуха. Кроме того, школы должны быть обеспечены антисептическими средствами для обработки рук, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Маски для учеников пока не обязательны, однако измерять температуру на входе все-таки будут, чтобы исключить попадание в школу детей с признаками ОРВИ.

Питание

Меню в школьных столовых в новом учебном году станет более интересным и разнообразным. В прошлом году было введено много новых блюд, и в этом году работа в данном направлении будет продолжена.

- Очень хорошо в прошлом году зашел такой продукт, как булгур, - рассказала руководитель «Дирекции по организации питания» Елена Мурыгина. - В этом году мы расширили линейку блюд с булгуром. Очень хорошо зашла индейка, блюд из индейки будет больше. И в этом году мы сделали акцент на овощах. Вводим цветную капусту, брокколи, фасоль стручковую, фасоль сухую. Расширяем линейку котлет — с добавлением овощей. В мясном цехе появятся куриные котлеты с добавлением сыра. Решили ввести заново тефтельки, но исправили соус.

Кстати, стоимость одноразового питания для детей-льготников с 1 по 4 классы составит 96 рублей, для старшеклассников - 80 рублей завтрак и 96 рублей за обед.

Уроки патриотизма и запрет телефонов

С 1 сентября во всех российских школах появятся внеурочные патриотические занятия «Разговоры о важном». Они являются обязательными для всех учеников с 1 по 11 классы – темы уроков разработаны на федеральном уровне, а подача материала будет вестись с учетом возраста учащихся. Проводить такие уроки будут классные руководители – они будут говорить с детьми о патриотизме, нравственности, гражданском воспитании и других важных вещах.

Отметим, что «Разговоры о важном» - это второй шаг в воспитании патриотизма у школьников. Первый шаг был сделан еще весной, когда в нижегородских школах ввели правило начинать каждую неделю с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. По мнению министра образования Нижегородской области Ольги Петровой, такая практика является верным началом учебной недели, поскольку «содействует формированию гражданственности и чувства патриотизма у ребят».

С этого учебного года школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании 31 августа. Такое правило было установлено, чтобы ребята не отвлекались от занятий и лучше усваивали материал.

Пятидневка

Школы Нижнего Новгорода постепенно переходят на пятидневную учебную неделю: уже в этом учебном году 124 образовательных учреждения будут работать по пятидневке, оставшиеся тридцать школ будут постепенно переходить на такой режим работы. Однако большинство школ работают в две смены, и лишь около трети – в одну смену.

О необходимости введения во всех российских школах пятидневной учебной недели заговорили на самом верху уже давно. В частности, такое заявление в марте 2021 года сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, ребенок должен иметь свободное время для занятий спортом, посещения кружков, творческого развития и других занятий, не касающихся учебной деятельности. Кроме того, детям нужно больше времени проводить с родителями. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда отметил, что перевод на пятидневку или шестидневку должен быть решением самой школы.

Продленки

Еще одно хорошее нововведение ждет нижегородских школьников в этом учебном году. По просьбам родителей время работы групп продленного дня увеличили до 6 часов, в то время как ранее оно составляло 3,4 ли 5 часов. В это время дети ходят на прогулку, занимаются спортом, играют, отдыхают и, конечно, делают домашнее задание.

Кроме того, с 1 сентября в школах будет действовать единый тариф на оплату «продленки». За три часа пребывания в «продленке» родителям придется заплатить 1 615 рублей в месяц. За четыре часа – 2 048 рублей в месяц, за пять часов пребывания в группе продленного дня – 2 639 рублей. Для малоимущих и многодетных семей, детей-инвалидов, семей с нетрудоустроенными родителями, сирот, семей, в которых есть погибшие при исполнении служебного долга, группы продленного дня станут бесплатными.