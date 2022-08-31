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Общество31 августа 2022 10:20

Это фиаско: в нижегородском зоопарке «Лимпопо» павлин не смог впечатлить самку своим хвостом

Неудачное ухаживание павлина-самца из нижегородского зоопарка «Лимпопо» попало на видео
Мария СОРОКИНА
Павлин распустил хвост, но самка прошла мимо.

Павлин распустил хвост, но самка прошла мимо.

Фото: принтскрин видео.

Самец павлина из нижегородского зоопарка «Лимпопо» потерпел неудачу во время ухаживаний за самкой. Этот неловкий момент попал на видео сотрудника зоопарка.

Как видно на кадрах, павлин показал свой хвост во всей красе и направился в сторону самки. Реакция оказалась непредсказуемой: самка сначала не заметила, затем пару секунд смотрела на него, будто на что-то странное и, наконец, решила отойти в сторону. Самец развернулся вслед за ней, но никакой реакции не последовало, птица просто ушла. Павлин так и остался стоять, будто бы впал в ступор от случившегося.

К слову, павлины считаются самыми красивыми птицами из отряда курообразных. У павлинов, как и в целом у фазановых, хорошо выражен половой диморфизм. Самец имеет яркий окрас и пышный разноцветный хвост, в то время как самка имеет сероватый окрас, а перья более ярких цветов имеются только на шее.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как бенгальский тигр Барсик свалился в бассейн.

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