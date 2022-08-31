Факт существования кратера Тунгусского метеорита подтвержден

Экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита стартовала из Нижнего Новгорода 17 августа. Исследователи - старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета Алексей Киселев и сотрудник ИПФ РАН Андрей Антонов обнаружили факты существования кратера Тунгусского метеорита.

Феномен Тунгусского метеорита изучается с 20-х годов ХХ века. Главной целью экспедиции нижегородских ученых было - обнаружить точное место его падения.

- 30 августа завершился основной этап экспедиции Мининского университета к месту падения Тунгусского метеорита, - рассказал преподаватель Мининского университета Алексей Киселев, как только удалось поймать сигнал сети. - После 10 дней автономного путешествия мне удалось выйти на связь из поселка Ванарава. Все живы и здоровы. Не обошлось без трудностей, но все цели экспедиции достигнуты! Более того, обнаружены факты, подтверждающие существование кратера Тунгусского метеорита!

Подробности будут опубликованы после возвращения участников экспедиции в Нижний Новгород.

- Мининский университет уделяет большое внимание научным проектам. Я с большой радостью поздравляю участников экспедиции с открытием - это действительно результат большого труда и гордость для ученого! - сказал ректор Виктор Сдобняков. - С нетерпением ждем возвращения, чтобы из первых уст услышать подробности экспедиции, а также посмотреть видеоматериалы, которые были сделаны в формате FullDome для дальнейшего использования в планетарии Мининского университета.

Напомним, экспедиция была организована при поддержке Мининского университета, а также администрации Тунгусского заповедника.