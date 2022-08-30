Житель Городца забил до смерти мать-пенсионерку, отказавшуюся дать ему деньги на выпивку

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Житель Городца на днях забил до смерти свою мать-пенсионерку. Поводом для этого стал отказ старушки дать ему деньги на выпивку. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, 25 августа в квартире на улице Добрая в Городце 37-летний местный житель поссорился со своей матерью, отказавшейся дать ему деньги на выпивку, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Во время ссоры он принялся избивать свою мать, нанеся ей множественные удары по голове и телу. От полученных повреждений 73-летняя пенсионерка скончалась.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сам мужчина задержан.

Вот только сами местные жители обсуждают это происшествие вовсе не из-за бытового убийства. Все дело в том, что этого буйного соседа они давненько подозревают в приставаниях к маленьким детям.

- Он на улице приставал к маленьким девочкам и мальчикам, часто это делает в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали местные жители в группе «Подслушано Городец». – Мы, соседи, уже устали от его ночных загулов и не можем ночью спать! А недавно он пригласил к себе знакомых и после распития с ними алкоголя стал раздевать спящего маленького мальчика! Хорошо, что мать мальчика проснулась и предотвратила страшные последствия.

Действительно ли мужчина замешан в совращении детей, сейчас выясняется. Следователи пообещали выяснить все обстоятельства происшествия и его возможную причастность к совершению преступлений.