Росгвардия проверила безопасность нижегородских школ перед 1 сентября. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

В Нижегородской области прошла проверка школ на предмет безопасности в преддверии нового учебного года. Сотрудники Росгвардии в составе специальных комиссий посетили более 900 учреждений образования, сообщает пресс-служба ведомства.

- Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения. Особое внимание уделили проверке технических средств охраны с выводом на пульт централизованного наблюдения отделов вневедомственной охраны, в том числе работоспособность кнопок экстренного вызова групп задержания, - рассказали в Управлении Росгвардии по Нижегородской области.

В некоторых школах специально проводилась учебная тревога, во время которой члены комиссии фиксировали время прибытия сотрудников и правильность их действий.

Росгвардейцы провели инструктажи с сотрудниками школ. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Кроме того, во время обхода школ росгвардейцы провели беседы и инструктажи с охранниками и ответственными сотрудниками школ на предмет безопасности и действий при угрозе жизни и здоровью детей.

К слову, в новом учебном году в Нижегородской области за парты сядут более 38 тысяч первоклассников. До открытия школ остается пара дней, поэтому все основные мероприятия по приемке учебных заведений завершены. По словам главы города Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде к новому учебному году готовы все 483 образовательные организации.

- Большое внимание уделили безопасности детей. Более 135 млн рублей выделили на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности, а также на установку камер видеонаблюдения. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе. Порядка 110 млн направили на ремонт, - отметил Юрий Шалабаев.