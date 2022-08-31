Ирисы, матрикарии и бюджетные гладиолусы: Во сколько обойдется букет для первоклассника в Нижнем Новгороде

Букеты берут абсолютно разные. Фото: Мария ЛЕНЦ

По традиции 1 сентября тысячи нарядных школьников отправятся на торжественную линейку в Нижнем Новгороде. У многих из них в руках будут яркие праздничные букеты для любимых учителей. А так как цветы нынче удовольствие не из дешёвых, то некоторые нижегородские родители решат самостоятельно собрать цветы на своих загородных участках и в садах, оформить их в красивую упаковку и вот подарок для преподавателя готов. Ну а тем, у кого нет дач, всё-таки придётся бежать в ближайший цветочный магазин и немного «разориться».

– Букеты берут абсолютно разные, но, в основном, розы и хризантемы. Часто в последнее время интересуются большими сборными букетами, которые дарят от всего класса, – рассказала «Комсомолке» сотрудница цветочного магазина. – Ценники абсолютно разные, есть и по 1,5 – 2 тысячи букеты, есть и по 3 тысячи. В основном, сейчас берут то, что подешевле. Ажиотаж перед школой есть и большой.

Удобно заказывать букеты онлайн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, среди дешёвых вариантов флористы отмечают скромные готовые цветочные композиции в корзиночке, их стоимость варьируется от 600 до 1000 рублей. Более шикарные варианты таких букетов, естественно, обойдутся дороже.

– Покупатели перед школой отдают предпочтения гладиолусам, хризантемам и герберам, это дешево и практично, по сравнению с другими цветами. Собираем из них букетики. Ещё популярностью пользуются гипсофилы, их мы тоже предлагаем, они недорогие, стоят долго и выглядят необычно, но не все решают их брать на подарок учителям, – поделилась работница цветочного салона. – Хотя под вечер берут уже всё, выбор остаётся небольшой.

Очень удобен и тот факт, что букеты можно заказать онлайн не выходя из дома. Подобрать цветы можно на любой вкус и цвет, а также заказать доставку прямо к дому или школе. Правда, стоит помнить, что из-за ажиотажа цветочки придётся ждать и, какой вам в итоге привезут букет, непонятно. Конечно, зачастую продавцы присылают фото готового букета после сборки, но по-хорошему оценить цветочную композицию и её состояние всё равно трудно.

В среднем за букет придётся отдать полторы тысячи рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Я однажды заказала маме букет на День рождения в интернете. Выбрала композицию из белых лилий, вместе с доставкой цветы вышли на 3,5 тысячи рублей. По фото букет выглядел шикарно, были как открывшиеся бутончики, так и не распустившиеся. Представляла, как они будут расцветать друг за другом, и радовать маму своими видом, но простояли они едва ли неделю и многие закрытые бутончики так и не открылись, – поделилась с «Комсомолкой» Анастасия Г.

В интернете нижегородцам предлагают букеты разной стоимости. Так, аккуратный букет «Классная работа», состоящий из двух ирисов, одной матрикарии, одной альстромерии и кустовой хризантемы, обойдется всего в 1090 рублей. За 1883 рубля можно купить букет «Ко Дню знаний», его собирают из одной 60 сантиметровой кустовой розы, двух кустовых хризантем, одной герберы и гиперикума, мини пучка салала, а также трех штук гвоздик. Предлагают нижегородцам и шикарные композиции. Например, за 5640 рублей букет «Поль Бюзе», где учительский глаз порадуют пять пионов и робеллини, 10 эквадорских роз, пять аспидастр и 35 роз из Кении.

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