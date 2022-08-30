16-летний рецидивист забросал камнями мать своей девушки в Нижегородской области

Пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью, а затем в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в Нижегородской области между 16-летним юношей и зрелой женщиной произошла серьезная ссора, которая закончилась побоями. А дело в том, что жительница Сергача не разрешила своей 15-летней дочери общаться с этим парнем, дескать на роль ухажера совсем не тянет. Молодой человек, напротив, считал себя достойной партией для юной красавицы. Очевидно, оскорбленный словами потенциальной тещи, он пришел расставить все точки над I, но не смог справиться со своим гневом. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 24 августа на приусадебном участке женщины, расположенном в черте города.

- Несовершеннолетний стал бросать в неё подручные предметы с земли, в результате чего женщина получила телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пострадавшая женщина поспешила в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а затем обратилась в полицию. Таким образом, стражи порядка получили сразу два сообщения о произошедшем.

- Сотрудниками полиции несовершеннолетний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои». Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, - добавили в ведомстве.

В рамках этой экспертизы специалисты установят степень причиненного вреда здоровью пострадавшей. Исходя из этого уже будет решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

К слову, опасения матери оказались не напрасны. Как выяснилось, у парня были темные моменты в прошлом и он продолжает повторять свои ошибки. Так, в 2021 году его привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, и с тех пор он состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних.