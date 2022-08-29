Сидел в стоге сена: полицейские рассказали, как проходили поиски 74-летнего мужчины под Нижним Новгородом

Пропавшего пенсионера нашли и вернули домой. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Эта история произошла в Нижегородской области немногим более недели назад. 74-летний дедушка ушел из своего дома в поселке Медяна Пильнинского района и пропал. Сначала родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но у них ничего не вышло. К поискам подключились волонтеры, местная администрация и полицейские. Пенсионера удалось найти только через три дня. Как выяснилось, он и не уходил далеко. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что сообщение об исчезновении мужчины поступило в дежурную часть Пильнинского МО МВД 21 августа:

- Заявительница сообщила, что мужчина ушел из дома 20 августа в районе 13 часов в сторону проезжей части и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали и женщина обратилась в полицию.

В ориентировке по поиску мужчины было указано следующее:

- Был одет в черную кожаную дубленку, штаны, сланцы. Особые приметы: хромает на правую ногу.

Полицейские принимали все возможные меры для того, чтобы пропавший скорее нашелся. Два дня подряд они опрашивали соседей, прочесывали местность, объезжали ближайшие дороги и все прилегающие территории, но пенсионера нигде не было. Мужчина длительное время находился вне дома без еды и воды, шансов найти его живым становилось все меньше. И вот, наконец, участники поисков получили радостное известие:

- На третий день масштабных поисковых мероприятий, около 12:00 23 августа 2022 года мужчина 1947 года рождения был обнаружен двумя сотрудницами МО МВД России «Пильнинский» в стоге сена недалеко от села Медяна.

Пострадавший отказался от госпитализации. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как оказалось, все это время пропавший пенсионер ушел совсем недалеко, но в своем укрытии он расположился так, что заметить издали было трудно. Сотрудницы правоохранительных органов проводили дедушку до кареты скорой помощи, но от госпитализации он отказался. Сотрудники полиции проводили мужчину до его дома и убедились, что теперь он находится в безопасности.