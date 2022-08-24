Книга о безопасности в интернете представлена в Нижегородской области.

«Ростелеком» презентовал в Нижегородской области книгу о безопасности в интернете «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Первыми с изданием познакомились воспитанники детского санаторно-оздоровительного центра «Салют» Городецкого района. Впрочем, книга рассчитана и на взрослых, которые, освоив солидный объем полезной информации (почти 500 страниц), смогут давать советы подросткам.

Автор книги Станислав Макаров – опытный программист, который более 10 лет занимается ИТ-журналистикой. В книге он рассказывает, какие уловки используют кибермошенники, как придумать надежный пароль, не допустить утечку персональных данных в сеть, объясняет, зачем нужна двухфакторная аутентификация и как работают куки.

Ребята пообщались со Станиславом Макаровым по видеосвязи. Автор отметил, что правила кибергигиены должны войти в обиход каждого человека так же, как привычка мыть руки.

Работа над книгой длилась полтора года. Консультировали автора специалисты компании «РТК-Солар». Главный редактор Дирекции стратегического маркетинга Олег Седов специально приехал в лагерь на встречу с ребятами. Эксперт по кибербезопасности рассказал, что в книге реальные истории и правила поведения в сети дополняют друг друга. Читать ее легко и начинать можно с любого места.

Погрузиться в тему кибербезопасности ребята смогли еще до начала презентации. Накануне мероприятия они принимали участие в конкурсе на самый остроумный мем, итоги которого были подведены во время встречи.

Одним из победителей стал 15-летний Григорий Булычев. Его мем с шуточным предложением «В случае кибератаки разбить стекло и выдернуть кабели» общелагерным голосованием был признан самым остроумным.

-В цифровом мире нужен порядок и он зависит от нас, обычных людей. Здорово, что появилась книга, которая этому учит, – считает Григорий.

Отдельная глава издания посвящена кибербуллингу, даны рекомендации, как не стать жертвой травли в интернете и что делать, если это всё-таки произошло. По мнению подростков, такое случается, потому что в сети можно скрыть свое имя, а жестокие действия кажутся безнаказанными.

В день встречи экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» компания «Ростелеком» передала технопарку центра «Салют», а также детской областной библиотеке.

- Сегодня мы получили в подарок семь книг, и это большая радость для нас, - поделилась главный библиотекарь Нижегородской государственной областной библиотеки имени Т. А. Мавриной Ольга Филиппова. - Фонд пополнился самыми современными на сегодня книгами о кибербезопасности. Эта тема очень актуальна, думаю, что издание будет востребовано у наших юных читателей.