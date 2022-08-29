Погода в Нижнем Новгороде 29 августа — 2 сентября 2022 года: резкое похолодание до +11 и ливни

1 сентября утром ожидается от +10 до +11 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купальный сезон уже можно считать закрытым, ведь с наступлением календарной осени нижегородцев ждет резкое похолодание. Столбики термометров на этой неделе опустятся до +15 и ниже, в особенности в ночные и утренние часы. В первой половине недели город накроют дожди и ливни, ну а утром 1 сентября дети пойдут в школы в куртках и шапках, потому что за окном ожидается всего +10. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 29 августа по 2 сентября 2022 года.

По данным портала Яндекс.Погода, понедельник, 29 августа, днем ожидается до +31 и небольшой дождь. Вечером температура воздуха составит до +30, а ночью +20...+25, ожидается пасмурная погода. Ветер в течение дня преимущественно южный со скоростью до 4 метров в секунду.

Во вторник с самого утра небольшой дождь, который к вечеру усилится до ливня. Температурный фон в пределах +20...+26 градусов, ночью — от +17 до +20 и малооблачно. Ветер в течение дня с южного сменится на юго-западный, его скорость составит до 3,1 метра в секунду.

31 августа весь день дожди и ливни, температура воздуха продолжит снижаться. Так, утром столбик термометра покажет до +22, днем всего на градус теплее, вечером может похолодать до +16, а ночью ожидается всего +10...+15 градусов. Юго-западный ветер к ночи сменится на западный, его скорость повысится до 3,9 метров в секунду.

В первый день нового учебного года, 1 сентября, осадков не ожидается. В течение всего дня облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +10...+11, днем +14...+15, вечером +10...+13, а ночью может похолодать до +7. Западный ветер будет дуть со скоростью до 4,6 метра в секунду.

2 сентября все так же без осадков. Утром температура воздуха составит от +6 до +9, днем стабильно +11 градусов. Вечером столбик термометра опустится на 1-2 градуса относительно дневных значений, а ночью, как и накануне, от +7 до +8. Ветер преимущественно западный до 5,4 метра в секунду.

Такая же облачная, по-осеннему прохладная погода ожидается и в выходные.

Влажность воздуха на этой неделе будет выше, чем обычно — до 79% в светлое время суток и до 89% по ночам. Атмосферное давление к четвергу упадет от 752 до 742 мм ртутного столба. Пониженное атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии людей, в особенности тех, у кого наблюдаются ишемические болезни сердца, перепады артериального давления и гормональные нарушения. Кроме того, 29 августа наблюдаются слабые возмущения геомагнитного поля, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.