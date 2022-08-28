Нижегородцы жалуются на нашествие южных ядовитых пауков Фото: СОЦСЕТИ

Вслед за богомолами, нашествие которых наблюдалось прошлым летом, в Нижегородской области появились экзотические южные пауки. Жители разных уголков региона находят необычных насекомых на своих дачных участках. Множество их фотографий стало появляться в социальных сетях.

Неожиданным гостем оказался паук Аргиопа Брюнниха, которому из-за окраса дают название паук-оса. Необычный сосед занесен в Красную книгу области. Он почти не опасен для человека. Его яд слаб. Но, если взять на руки самку Агриопы, можно получить глубокий болезненный укус. Место укуса покраснеет, распухнет и даже онемеет. Но через несколько часов боль утихнет, а опухоль пройдет в течении пары дней.

В Нижегородской области паука из Красной книги можно встретить не только на дачах, но также и в полях, на обочине дороги, в траве и кустах.

Паука из Красной книги можно встретить не только на дачах, но также и в полях, на обочине дороги, в траве и кустах Фото: СОЦСЕТИ

По словам пользователей социальных сетей, такого паука вида аранеоморфных находили в Перевозском районе, в городе Лысково, в деревне Новинки и вблизи поселка Окский Богородского района, в Артемовских лугах возле Нижнего Новгорода, в окрестностях села Старая Пустынь Арзамасского района, в селе Атемасово Ардатовского района.

Пользователи соцсетей оказывают «мигранту» теплый прием.

– У нас такой же за окном живет. Назвала Игорем, каждое утро желаем ему хорошего дня, – рассказала нижегородка в комментариях в социальной сети.

– На нашей даче на кухне сплёл дом, мама ему то муху недобитую, ко комара подкидывает, – нижегородцы с удовольствием подкармливают гостей-пауков.

Представитель обширного семейства пауков-кругопрядов любит плести свои паутины на огурцах, кабачках и даже смородине. Осенью он покидает дачные участки.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе Нижнего Новгорода появились огромные пауки, которые даже облепили окна квартир.