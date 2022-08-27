Площадь лесного пожара в Воротынском районе сократилась до 70 гектаров Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь локализованного лесного пожара в Воротынском районе сократилась до 70 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, на сегодняшний день – 27 августа 2022 года – продолжается мониторинг обстановки, в том числе и с использованием беспилотников. Также проводится патрулирование периметра пожара и продолжается очищение почвы от горючих материалов.

Кроме сотрудников МЧС, специалистов Лесопожарного центра и авиадесантников, в ликвидации пожара задействованы, 3 вертолета Ми-8 МЧС России и аэромобильные группировки МЧС России из других субъектов страны.

Авиацией за время работы было сброшено 1767 тонн воды.

– Работа осложняется установившейся аномально жаркой погодой и труднодоступностью – около тысячи га занимают болота, – отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от пожара леса восстановят в Нижегородской области.