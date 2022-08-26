Просто гуляла с подругой: Следователи раскрыли подробности стрельбы по 14-летней девочке в Нижегородской области

Стали известны подробности стрельбы по 14-летней девочке в Кулебаках. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Все новые подробности появляются в деле со стрельбой по 14-летней девочке в Кулебаках Нижегородской области. Напомним, эта история прогремела на всю область накануне - в городе Кулебаки мужчина открыл стрельбу из пистолета прямо на улице и ранил 14-летнюю девочку. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

- По версии следствия, вечером 18 августа возле дома по улице Октябрьской мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в ранее незнакомую девочку, - говорится в сообщении. – В это время девочка гуляла на улице с подругой. В результате девочка получила ранения грудной клетки. Чтобы оценить причиненный вред здоровью, подростка сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Оружие, из которого стрелял мужчина, уже изъято. Сам стрелявший заключен под стражу. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

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