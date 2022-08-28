Задача — Кубок Гагарина: руководство нижегородского ХК «Торпедо» рассказало о планах на сезон КХЛ 2022-2023

Первый матч "Торпедо в новом сезоне КХЛ состоится 3 сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

Уже на следующей неделе, 3 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подготовился ку нему основательно — закупил молодых и амбициозных игроков, обрел надежного спонсора, а во главу тренерского штаба поставил легенду российского хоккея Игоря Ларионова. В этом сезоне нижегородская команда объявила год болельщика, поэтому помимо матчей запланировано много выездных мероприятий с участием болельщиков и местных предприятий. В преддверии сезона руководство клуба рассказало о том, как изменится команда, и какие сюрпризы ждут любителей хоккея.

Новичков подтянуть, про «старичков» не забыть

В этот раз у нижегородской команды много молодых новобранцев. Состав комплектовался с явным прицелом на будущее и исходя из возможностей клуба, при этом удалось сохранить более опытных хоккеистов, которые не первый год в системе «Торпедо». Главный тренер Игорь Ларионов считает, что делать акцент на молодых или, напротив, более опытных игроках — решение не самое верное:

- Очень важно соблюсти баланс. Здесь ты не можешь уйти в сторону со слишком молодыми игроками или слишком старыми. Здесь очень важно качество игроков, и мы очень кропотливо смотрим не только на игровые, но и на человеческие качества. Молодежи, которая приходит в команду, необходима поддержка. Необходимо то доброе слово, которое они, может быть, никогда не слышали.

По его словам, игрокам необходима поддержка со стороны старших товарищей, чтобы они могли с легкостью преодолеть испуг и боязнь ошибиться. Ну и, конечно, тренер доволен тем, что в команде есть здоровая конкуренция, ведь это помогает команде прогрессировать. К слову, цели у «Торпедо» на этот сезон самые высокие:

- Задача на сезон, как всегда, у всех одна — кубок Гагарина. Другой задачи быть не может! - заявил Ларионов.

Неожиданностью для многих стало, что капитаном команды выбран Михаил Орлов, но тренер очень доходчиво объяснил, почему именно этот член команды должен стать ее лидером. Ассистировать Орлову в этом сезоне будут Алексей Кручинин, которого ценят за игровой интеллект, и Николай Коваленко, в котором тренер разглядел преобладающие лидерские качества.

Кто выбыл?

По словам главного тренера, в настоящее время только один игрок остается в лазарете — японский новобранец Ю Сато. Хоккеист получил травму в верхней части тела и сейчас продолжает восстанавливаться. В матче 3 сентября с магнитогорским «Металлургом», скорее всего, мы его не увидим. Однако, есть и позитивная новость — в строй возвращается другой игрок, получивший подобную травму.

- Скорее всего, в товарищеском матче 29 августа (с новокузнецким «Металлургом», прим.) примет участие Георгий Мишарин, он поправился. Остальные ребята все в порядке. Решение о том, кто будет играть, мы примем за день до матча для того, чтобы понимать, что все, кто находится в строю, в полном порядке, - сказал тренер.

Кратко Ларионов высказался и об игроках, командированных в ВХЛ и МХЛ. По его словам, это делается для того, чтобы сохранить ребят «в обойме». По мнению тренера, всегда лучше, когда хоккеист играет, нежели тренируется.

Кто может перейти?

Наиболее подробной информацией о возможных приобретениях «Торпедо» обладает генеральный менеджер клуба Максим Гафуров. Он подчеркнул, что трансферы возможны вплоть до 27 декабря и работа в этом направлении продолжает идти.

- Вы и сами видите, что в этом году много сложностей. Ребята, которые на контракте - их еще предстоит привезти. Вспоминая Кенни Агостино, это реально полноценный трансфер. Я очень рад что мы предусмотрительно прошлой осенью заключили с ним контракт. И с Семеном Дер-Аргучинцевым и с Максимом Летуновым мы на связи, но я не думаю, что это вопрос ближайших дней. Другие варианты тоже возможны, - сказал Гафуров.

Также по его словам, вратарь Адам Хуска присоединится к команде лишь через несколько недель — это время уйдет на оформление трансфера.

- Я думаю, где-то 2-4 недели уйдет на этот процесс. Стандартно этот период занимает 1,5 месяца, но мы постараемся все сделать быстрее, - добавил он.

Упомянули и про Игоря Ларионова-младшего, с которым пока заключен пробный контракт. Главный тренер эту ситуацию комментировать отказался, ссылаясь на то, что у него нет полномочий в этом вопросе, а вот Гафуров заявил следующее:

- У нас есть регламент. Человек заслужил. Считаю этот вопрос решенным!

Закрывая обсуждение вероятных перемен в составе, Ларионов ответил, что хотел бы видеть в своей команде молодого и быстрого защитника:

- У нас хоккей предполагает быстрое движение шайбы и, самое главное, быстрое движение мысли. Конечно, Максим Федотов над этим работает. Я надеюсь, это нам удастся получить.

Год болельщика

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что в этом сезоне Лига пока не вводила никаких ограничений по ковиду, поэтому посещение матчей будет осуществляться в обычном режиме. Кроме того, болельщики могут посещать тренировки команды — это не возбраняется.

- Игорь Николаевич всегда держит команду в доступе. У нас такая стратегия, что по возможности тренировки можно посещать без ограничений. Различного рода встречи тоже будем проводить. Команда будет участвовать и в рабочих встречах. У нас много предприятий, которые нас поддерживают. Почему бы не отвести ребят и не показать им наши производства?! Я думаю, это всем было бы очень интересно.

К слову, обо всех грядущих событиях клуб заблаговременно будет сообщать на своем официальном сайте. Например, 3 сентября перед матчем «Торпедо» и «Металлурга» на арене «Нагорного» выступит солист Мариинки Сергей Скороходов.