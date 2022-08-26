Сила «Армии»

С 15 по 21 августа в подмосковном парке «Патриот» проходил 8-й Международный военно-технический форум. В течение недели он был главной площадкой для демонстрации самого современного вооружения и техники.

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АПЗ) – неизменный участник форумов «Армия». В состав заводской делегации, возглавил которую генеральный директор Андрей Капустин, вошли руководители по направлениям. В этом году АПЗ впервые представил свою продукцию в составе объединенной экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в демонстрационном центре КТРВ.

Себя показать

Продемонстрировать свой научный и производственный потенциал – одна из задач предприятия. АПЗ продемонстрировал изделия собственной разработки, которые выпускаются серийно, – от приборов гражданского назначения до образцов спецтехники.

В ходе работы форума в павильоне шла насыщенная деловая программа, проводилась презентация продукции с использованием современных мультимедийных технологий.

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:

– Мы впервые участвуем в «Армии» в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». И это совершенно другой уровень представительства АПЗ, общения, интересующихся предприятий, потребителей нашей продукции. Поэтому для нас «Армия-2022» – это прорывное мероприятие. У нас здесь большая делегация. Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками, банками, страховыми компаниями. Каждый день работы на форуме проходит в напряженном ритме. На этих встречах вырабатывается постепенная стратегия развития завода как самостоятельной единицы, так и в составе Корпорации.

Участие в форуме – это и знакомство с новейшими достижениями в области оборонной промышленности, обмен опытом, хорошая возможность показать свой научный и производственный потенциал. Экспозиционные площадки традиционно стали местом встреч и переговоров. Приборостроители общались с разработчиками и производителями, знакомились с новыми технологическими возможностями. Вопросы, которые удалось обсудить во время переговоров, получат дальнейшее развитие уже в штатном режиме. Работа здесь ведется, что называется, на перспективу.

Иван Нестеров, коммерческий директор – заместитель генерального директора АПЗ:

– Для завода форум «Армия» – это в первую очередь деловая площадка. Здесь решаются вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют наше предприятие. Практически непрерывно идут переговоры с заказчиками, комплектаторами. Мы провели ряд важных встреч как с представителями наших головных предприятий, так и с потенциальными партнерами. Совместно решали ключевые вопросы: увеличение объемов и сокращение сроков поставок. В частности, состоялись переговоры и рабочие встречи с представителями ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», ЗАО «МЭЛ» (г.Воронеж), АО «Завод «Фиолент» (г.Симферополь), АО «Прогресс» (г.Мичуринск), АО «ЭЛАРА» (г.Чебоксары), АО «МНПК «Авионика» (Москва) и многих других. Форум – это возможность увидеться на одной деловой площадке и в течение недели продуктивно общаться.

Внимание – «гражданке»

В отдельной зоне демонстрационного зала был представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения, изготовленной с использованием новейших технологий. АПЗ презентовал посетителям свою традиционную продукцию: приборы учета для ЖКХ, аппарат миостимуляции «Миотон», а также новинку – электрический котел «РЭКО». Представленные приборы пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Светлана Кремнёва, начальник отдела гражданской продукции, директор ООО «Арзамасский торговый дом»:

– Практически все представленные здесь приборы сегодня поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья. За дни выставки много людей побывало у нашего стенда. Посетителей интересовала как традиционная продукция предприятия, так и наши новинки. В этом году на АПЗ началось серийное производство электрических котлов «РЭКО», и мы рассчитываем на хорошие перспективы и дальнейшую значительную долю продаж. Продукцией уже заинтересовались не только в России, но и в странах ближнего зарубежья – Беларуси, Киргизии. В целом, уверены, результат нашей работы на выставке будет положительным.

Высокие гости

За время работы форума в выставочном павильоне Корпорации, где экспонировалась продукция АПЗ, побывали руководители профильных ведомств, госкорпораций и крупнейших оборонных предприятий. В один из дней выставочную площадку посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона совместно с генеральным директором КТРВ Борисом Обносовым познакомились с продукцией (на форуме были представлены 15 нижегородских компаний), в том числе посетили и стенд АПЗ. Гостям продемонстрировали гражданские разработки, в частности, счетчики воды с возможностью их интеграции в дистанционные системы диспетчеризации.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

– Мы рассчитываем на то, что, объединившись под эгидой КТРВ, региональные оборонные предприятия смогут образовать кластер приборостроения России и в дальнейшем будут развивать новые компетенции, в частности, в гражданской промышленности. Мы посмотрели много интересных изделий в области медицины, энергетики, контроля – спрос на такую продукцию только растет в связи с уходом санкционных компаний. Арзамас – это по-настоящему мощный промышленный центр, и я уверен, что, по крайней мере, в этой части мы можем смотреть в будущее оптимистично.

Михаил Сурнин, зам. директора ООО «Арзамасский торговый дом»:

– Данный прибор входит в систему «Умный дом», которая передает данные о расходе воды на сервер управляющей компании и в личный кабинет пользователя. Основными преимуществами систем диспетчеризации и счетчиков, интегрированных в них, являются простота съема показаний с приборов и их достоверность. Также губернатор проявил интерес к промышленным турбинным счетчикам газа, поскольку на АПЗ сконцентрирована максимальная локализация изготовления данных приборов, что выгодно отличает нас от конкурентов.

В первые дни форум работал для специалистов, затем военная выставка открылась для всех желающих.

Лилия Сорокина

Фото Александра Барыкина