Арзамасская фиеста

25 августа впервые в Арзамасе стартовал фестиваль воздушных шаров. Организатор - НРОО «Федерация воздухоплавательного спорта». Генеральным спонсором мероприятия выступает Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина при поддержке администрации города.

На 4 дня Арзамас стал центром воздухоплавания. В празднике принимают участие 11 аэростатов из Нижегородской и Московской областей, республик Крым, Татарстан и Марий-Эл. Полеты воздушных шаров можно увидеть ранним утром и вечером перед закатом с 25 по 28 августа. Посмотреть на аэростаты на земле и в воздухе может любой желающий. О месте и времени запусков сообщается за несколько часов до начала полетов на официальной странице ВКонтакте.

Также у арзамасцев есть уникальная возможность прокатиться на воздушном шаре. Стоимость свободного полета составляет 8000 рублей с человека. Высота полетов согласована до 1000 метров, на усмотрение пилотов. Записаться на полет можно по номеру телефона 8-909-296-26-92 или отправить заявку на почту mail@sharnn.ru.

В рамках фестиваля в субботу 27 августа в 21:00 на стадионе «Знамя» (г.Арзамас, ул.Кирова, 56а) состоится ночное свечение: аэростаты будут стоять на земле и светиться под красивую музыку. Мероприятие смогут посетить все желающие.

Пресс-служба АПЗ

Фото Елены Галкиной