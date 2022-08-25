Водителю BMW, по вине которого погиб 27-летний таксист в Дзержинске, дали три года колонии-поселения

Лихач хотел проскочить перекресток на красный свет. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске поставлена точка в громком деле по резонансному ДТП о столкновении BMW и «Лады Гранты», в результате которого погиб 27-летний водитель отечественной легковушки. 25 августа состоялся суд над виновником аварии – ему дали три года колонии-поселения и взыскали с него почти 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Напомним, авария произошла ночью 19 сентября 2021 года на улице Гайдара в Дзержинске. 23-летний лихач на BMW, будучи «под кайфом» и не имея прав, вылетел на перекресток на красный свет, не уступив дорогу автомобилю такси, в результате чего произошло столкновение. 27-летний водитель «Гранты» скончался на месте. Виновник аварии и его 23-летняя спутница отделались травмами. По информации МВД, у водителя были внешние признаки наркотического опьянения. Также было установлено, что он не имел права садиться за руль, поскольку был лишен прав.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование его заняло почти год, и сегодня, 25 августа, в Дзержинске огласили приговор виновнику аварии, угробившему молодого парня.

- Приговором Дзержинского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщается на сайте суда.

Кроме того, с осужденного была взыскана моральная компенсация в пользу троих родственников погибшего на общую сумму в 2,429 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, а это значит, что осужденный сможет обжаловать приговор.

Новость об этом вызвала бурные обсуждения в соцсети: жители Дзержинска сочли приговор слишком мягким и посоветовали родственникам не оставлять это просто так, а добиваться для виновника более строгого наказания.