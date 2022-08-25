«Мне надо тебя убить!»: Член СПЧ Игорь Каляпин раскрыл подробности нападения на него в Нижегородской области

Каляпин рассказал, при каких обстоятельствах произошло нападение. Фото: принтскрин видео.

Член СПЧ Игорь Каляпин после осмотра в больнице рассказал, что предшествовало нападению на него в Нижегородской области и при каких обстоятельствах это произошло. По словам Каляпина, в этот день он, его товарищ и еще один ранее незнакомый человек якобы из правоохранительных органов собрались, чтобы отметить юбилей, но в какой-то момент нового знакомого «переклинило» и все пошло по не самому лучшему сценарию. Пострадавший чудом остался жив и около двух часов ждал полицию, наблюдая, как обидчик громит все вокруг и грозится его, Игоря Александровича, убить.

- Около 19:00 ко мне зашел сосед, - начал свой рассказ Каляпин, - сказал, что ему буквально вчера исполнилось 40 лет — юбилей! Пригласил посидеть. Я где-то через полчаса ближе к восьми к нему подошел. У него там был еще его старый товарищ, сослуживец, который работает где-то в уголовном розыске, в каком-то подразделении полиции. Ну мы там посидели, выпили, поздравили. Никаких острых тем не затрагивали. Предположить что там могли какие-то неприязненные отношения возникнуть я не могу, оснований для этого нет.

Сидели они так и сидели, но в какой-то момент юбиляру пришлось отлучиться. Время позднее, надо сына спать уложить. Гости вышли на улицу, чтобы не мешать имениннику, но просто так стоять на свежем воздухе на хмельную голову быстро наскучило.

- Он предложил чтобы, так сказать, время зря не пропадало, пойти еще пару рюмочек опрокинуть у меня. Пошли ко мне, опрокинули пару рюмочек. Я, честно говоря, даже не помню, на какие-то нейтральные темы разговаривали, - продолжил рассказ пострадавший.

Гость проявлял явный интерес к оружию, вертел ножи в руках. Между тем у Каляпина в доме был сейф с оружием, которое он незнакомце показывать не спешил. Вероятно, это как-то могло поспособствовать конфликту, но фразы, с которой все началось, и вообще, была ли она, Игорь Александрович не помнит. Зато помнит, как все происходило:

- Вдруг его переклинило. Он достаточно сильным ударом мне в лицо меня свалил. Я упал на пол вместе со стулом и он то ли сел на меня то ли коленом уперся и начал меня кулаками бить по лицу. Это было настолько неожиданно и абсурдно, что только когда брызги крови полетели и я понял, что я отключаюсь, я осознал, что это все-по серьезному.

Нападавший настаивал, чтобы ему открыли сейф с оружием, стучал каким-то осколком стекла. Каляпин наотрез отказывался удовлетворить его просьбу, осознавая все возможные последствия реализации этой затеи.

- Сильно подозревал, что он меня сейчас пристрелит просто. Что у него в башке было — не понятно. Глаза были безумные. Сказал: «Мне надо тебя убить!», - рассказал он.

В какой-то момент пострадавший вырвался. Нападавший, по его словам, был пьян, поэтому быстро подняться у него не получилось. Воспользовавшись этим Каляпин прибежал к соседу во двор и скрывался от нападавшего уже там.

- Там я вызвал полицию, часа полтора или два мы ее прождали. Он в течение этого времени устроил весь этот разгром, - заключил он.

В числе первых о произошедшем сообщила коллега Каляпина правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, у нападавшего было какое-то «задание» относительно Каляпина.

Также стало известно, что нападавшего зовут Сергей.

В настоящее время Игорь Александрович уже покинул больницу и вместе с сотрудниками правоохранительных органов находится на месте происшествия, рассказывает как все произошло.