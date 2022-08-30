Ремонт без забот: как купить стройматериалы выгодно и не потратить уйму времени

Любой ремонт начинается с идеи или проекта. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Конец августа и начало сентября — лучшее время с точки зрения выгоды для того, чтобы заняться ремонтом. Погода еще стоит теплая и до осенних дождей далеко, а цены на товары для строительства стали заметно ниже, чем в начале сезона, производители начинают делать существенные скидки.

Любой ремонт начинается с идеи или проекта, затем составляется список необходимых для строительства материалов, вычисляются примерные расходы и бюджет. Затем эти стройматериалы нужно найти в продаже, а так как разница в цене на одни и те же товары порой достигает существенных сумм, то важно найти более выгодную цену.

Выгодно

Удобнее всего искать материалы для строительства и инструменты в интернете – например, на Авито. На платформе представлен широкий выбор товаров в категории «Ремонт и Строительство» по ценам ниже, чем в магазинах. В одном только Нижнем Новгороде насчитывается более 104 тысяч объявлений в этой категории. Времена, когда Авито был обычной доской объявлений, ушли в прошлое. Сегодня это полноценный сервис в сегменте социальной коммерции, когда продавцы и покупатели контактируют напрямую. Здесь уже давно размещаются не только товары б/у, но и предложения от профессиональных продавцов и производителей. Более 90% предложений в категории «Ремонт и строительство» на Авито – новые товары.

В одном только Нижнем Новгороде насчитывается более 104 тысяч объявлений в категории "Ремонт и строительство". Фото: Авито.

- В долгосрочном периоде аудитория Авито только растёт. В категории «Ремонт и строительство» количество посетителей в низкий сезон — с декабря по март — последние два года даже выше, чем на пике спроса в предыдущий год, - говорит Артем Алешин, региональный представитель категории “Ремонт и строительство” Авито в Нижнем Новгороде.

Размещение в интернете позволяет продавцу сократить издержки на аренду торговых площадей, что наилучшим образом отражается на стоимости товара. Вот почему платформа Авито так нравится продавцам и так привлекает покупателей.

Удобно

Большим плюсом Авито является возможность задать дополнительные вопросы продавцу прямо на сайте или в приложении. Если у вас появились дополнительные вопросы по товару, его стоимости и комплектации, срокам поставки или вас интересуют индивидуальные условия, - всё это можно уточнить, нажав лишь одну кнопку «Написать сообщение» и начав чат с продавцом на платформе. Кстати, на этой кнопке указано, как быстро продавец отвечает на вопросы, что тоже очень удобно.

- Главная фишка Авито для покупателей — возможность напрямую связаться с продавцом, уточнить наличие товаров, попросить дополнительные фотографии или даже видео. Это уникальная особенность сервиса: на маркетплейсах такого нет, да и у крупных брендов нет времени отвечать на каждое сообщение, - пояснил Артем Алешин.

Благодаря Авито покупателю не придется изнурять себя поездками по магазинам, вести долгие диалоги с консультантами и устраивать длинные телефонные переговоры - так что выгода не только в деньгах, но и в сэкономленном времени, которое можно провести более продуктивно или потратить на отдых.

Безопасно

Для всех покупателей, если речь идет об интернет-покупках, важна надежность: каждый хочет быть уверенным в продавце и знать, что он не обманет. На Авито покупатель может посмотреть, когда продавец был зарегистрирован, сколько у него подписчиков и какой рейтинг, изучить историю продаж, а также почитать отзывы других покупателей. Также у многих компаний в профиле есть голубой значок «Реквизиты проверены» - это означает, что компания подтвердила свои ИНН, КПП, юридический адрес, организационно-правовую форму, юридическое наименование и другие данные.

На Авито покупатель может посмотреть, когда продавец был зарегистрирован, сколько у него подписчиков и какой рейтинг.

Для большей безопасности эксперты рекомендуют не вносить предоплату, не переходить по сторонним ссылкам и общаться только в мессенджере Авито.

Ищем на Авито легко и быстро

Чтобы найти интересующие вас товары, необходимо зайти на Авито и выбрать категорию «Ремонт и строительство». Здесь расположено несколько подкатегорий: стройматериалы, инструменты, сантехника и сауна, двери, садовая техника, окна и балконы, камины и обогреватели, потолки, готовые строения и срубы. Выбираем необходимый тип товаров.

Для удобства пользователя предусмотрена возможность настроить фильтр под конкретные запросы: посмотреть товары только новые или только б/у, выставить ценовой диапазон, показать только предложения продавцов с высоким рейтингом, объявления только частных лиц или только компаний.

На Авито можно настроить фильтры для более удобного поиска. Фото: Авито.

Результаты поиска можно отобразить списком, а можно на карте – так вы быстрее найдете предложение продавца, который находится близко к вам и устраивает по цене – стоимость товаров также указана прямо на карте. Всё это упрощает и ускоряет поиск нужных стройматериалов, будь то обои, электроинструмент или баня под ключ.

Авито Доставка

В 2018 году на Авито появился сервис по доставке товаров, и тем самым география сделок пользователей существенно расширилась. Если раньше покупатель был вынужден отказаться от покупки товара в другом регионе или договариваться с продавцом на свой страх и риск, то сейчас Авито берёт на себя все этапы пересылки. По данным Авито, рост заказов в Авито Доставке с начала марта 2022 составил 40%.

- Сервисы безопасной оплаты и доставки дают гарантии сразу обеим сторонам: покупателям — что они получат вещи, а продавцам — что им переведут деньги, - пояснил представитель платформы в Нижнем Новгороде Артем Алешин.

Сервисы безопасной оплаты и доставки дают гарантии сразу обеим сторонам.

Если у продавца подключена возможность доставки, покупатель может нажать кнопку «Купить с доставкой». После оплаты товара банковской картой сумма замораживается на счету Авито и поступает продавцу, когда покупатель забирает товар – его привезут домой или в пункт выдачи. Если вещь не подошла, посылку можно бесплатно вернуть и получить деньги назад.