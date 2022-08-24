Измерения температуры и маски для работников столовых: Как будут работать школы Нижнего Новгорода в новом учебном году

Нижегородские школы будут работать с коронавирусными ограничениями в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала нового учебного года остается всего неделя. Все школы Нижнего Новгорода уже прошли приемку и готовы принять учеников. Учиться в этом году, несмотря на новый подъем заболеваемости, школьники будут в очном формате. Однако совсем без ограничений все же не обойдется. К чему стоит готовиться ученикам и их родителям, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Сейчас идет подготовка школ к новому учебному году, - рассказали специалисты. – В преддверии 1 сентября в школах должны быть проведены генеральные уборки. Также во время учебного процесса должен быть усилен дезинфекционный режим: в школах должны проводиться уборки с использованием дезинфицирующих средств и использоваться приборы для обеззараживания воздуха. Кроме того, школы должны быть обеспечены антисептическими средствами для обработки рук.

Коснутся коронавирусные ограничения не только сотрудников, но и школьников. В частности, по-прежнему будет обязательным измерение температуры на входе в школу. Это сделано для того, чтобы исключить попадания на занятия детей с признаками ОРВИ. А вот носить маски на занятиях школьникам не придется. Маски и перчатки будут обязательными только для работников столовых.

- В настоящее время идет подготовка персонала школ к работе в новом учебном году, - рассказали в ведомстве. – 99% сотрудников уже прошли медицинский осмотр и аттестацию.