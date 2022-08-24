Ночь театров в Нижнем Новгороде 27 августа 2022: программа мероприятий

Ночь театров состоится в Нижнем Новгороде 27 августа Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ночь театров состоится в Нижегородской области в преддверии начала театрального сезона 27 августа 2022 года. В этот раз участвовать в акции будут как городские, так и частные театры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородский театр драмы имени М.Горького проведет иммерсивную аудиопрогулку с дополненной реальностью по зданию театра «Открытие». В атмосферу 1896 года, в котором построили и открыли театр драмы, будут погружены участники прогулки.

ТЮЗ организует квест Shakespeak, посвященный творчеству У.Шекспира.

В программу от театра кукол входит мастер-класс, участники которого изготовят театральную маску, шоу мыльных пузырей. Также будет показан спектакль «Страна чудес» и благотворительный спектакль малой формы «Изабелла, или горшок с базиликом».

«Нетеатр на Покровке» и театр кукол «Мабу» приглашают поучаствовать в создании нового помещения театра, прогуляться по Большой Покровской с Максимом Горьким, побывать на спектакле «Добрые сказки старого кота» и экскурсии по строящемуся театру, также все желающие могут стать участниками скоморох-шоу «Сказки!».

Два ночных спецпоказа аудиоспектакля «Погружение Променад» по улицам Нижнего Новгорода готовит центр театрального мастерства.

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» покажет театр «Камер-юнкер».

Театр оперы и балета имени А.С.Пушкина проведет экскурсию по зданию театра и квиз по известным оперным и балетным спектаклям.

«Театр на Счастливой» представит читку рассказов Зощенко «Лёля и Минька».

В ведомстве сообщили, что некоторые мероприятия на «Ночи театров» будут доступны по предварительной регистрации, так как количество мест ограничено.

КОНКРЕТНО

Какие театры Нижнего Новгорода примут участие в акции:

– Театр оперы и балета имени А.С.Пушкина – начало в 18.00 бесплатно, с регистрацией;

– Театр драмы – 18.30 бесплатно, с регистрацией;

– Театр юного зрителя – 20.00 бесплатно, с регистрацией;

– Театр на Счастливой – 18.00 вход свободный;

– Центр театрального мастерства – 21.00, 23.30 бесплатно, с регистрацией;

– Театр «Камер-юнкер» на площадке центра театрального мастерства – 23.00 бесплатно, с регистрацией;

– «Нетеатр на Покровке» и театр кукол «Мабу» – с 10.00 бесплатно, с регистрацией;

– Театр кукол – с 13.30 бесплатно с регистрацией;

– Парк «Швейцария», фестиваль уличных театров – с 16.00, вход свободный.