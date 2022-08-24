Водителю, сбившему шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде, на два года ограничили свободу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Водителю, сбившему шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде, на два года ограничили свободу. Соответствующее решение на днях принял Сормовский районный суд.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Нижнем Новгороде 8 марта 2022 года. Поздним вечером толпа молодых людей шла по тротуару на улице Коммуны в Сормове. Неожиданно на них на полной скорости наехал Хендай Акцент. Авария произошла приблизительно в 22:10. Страшные кадры попали на видео - пешеходов буквально раскидало в разные стороны. Пострадали шестеро, основной удар, пришелся на девушек - они получили тяжелые травмы.

Теперь в течение двух с половиной лет ему запрещено водить машину. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В суде установлено, что двигаясь на своем автомобиле по улице Федосеенко, водитель превысил предельно допустимую скорость на пересечении с улицей Коммуны и наехал на шестерых пешеходов, шедших по тротуару, - сообщили в прокуратуре Нижегородской области. – В результате ДТП молодой девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Решением суда мужчина признан виновным в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В соответствии с этим подсудимому на два года ограничена свобода. Также в течение двух с половиной лет он будет лишен водительских прав.

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