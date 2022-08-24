Четырехзвездочная гостиница и термальный комплекс: Что построят в экопарке на Гребном канале

Гостиницу на 200 мест и термальный комплекс построят в экопарке Нижнего Новгорода. ФОТО: Институт развития агломераций Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде опубликован проект будущего экопарка на Гребном канале. Уже известно, что его основу составит уникальный для города термальный комплекс и четырехзвездочная гостиница.

- В ходе реализации проекта здесь будет размещен комплекс терм с открытыми и закрытыми бассейнами круглогодичного использования, с детскими купальными зонами, - сообщается в телеграм-канале Института развития агломерации Нижегородской области. – Здесь же будет построена четырехзвездочная гостиница на 200 мест, несколько бань и объекты общественного питания.

Большое внимание планируется уделить и природной составляющей. В частности, здесь будет обустроена парковая зона и кафе-прокат для прогулок по парку и набережной Гребного канала.

- Архитектурное решение комплекса гармонично вписано в природную композицию и подчеркивает его туристическую направленность, - обещают разработчики проекта.

Также в ходе реализации проекта планируется укрепить склоны и построить парк в районе Печерского монастыря. По данным разработчиков, архитектура будущего комплекса согласована Архитектурным советом при министерстве градостроительной деятельности Нижегородской области.