Названы лучшие школы Нижегородской области. Фото: Алексей ФОКИН

В преддверии начала нового учебного года названы лучшие школы Нижегородской области. Соответствующий рейтинг был составлен рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика. При составлении рейтинга учитывались данные о поступлении выпускников этих школ в ведущие вузы страны.

- В рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, - отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.- Число позиций в рейтинге в этом году было увеличено со ста до двухсот. Это связано с ростом конкуренции среди топовых школ, чему способствовало открытие новых учебных заведений и повышение качества образования в уже существующих учреждениях. Это было сделано за счет сотрудничества с РАН, участия в региональных проектах и других мер.

При составлении рейтинга количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников школы. Также на итоговый балл школы влиял уровень вузов, в которые поступали выпускники.

КОНКРЕТНО

Какие школы названы лучшими в Нижегородской области

1. Лицей-интернат Центр одаренных детей (Нижний Новгород)

2. Лицей № 38 (Нижний Новгород)

3. Лицей № 40 (Нижний Новгород)

4. Лицей № 15 имени академика Харитона (Нижний Новгород)

5. Лицей № 3 (Саров)

6. Лицей № 8 (Нижний Новгород)

7. Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ (Нижний Новгород)

8. Лицей № 28 имени академика Королева (Нижний Новгород)

9. Лицей № 82 (Нижний Новгород)

10. Лицей № 36 (Нижний Новгород)