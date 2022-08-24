Названы лучшие школы Нижегородской области.
Фото: Алексей ФОКИН
В преддверии начала нового учебного года названы лучшие школы Нижегородской области. Соответствующий рейтинг был составлен рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика. При составлении рейтинга учитывались данные о поступлении выпускников этих школ в ведущие вузы страны.
- В рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, - отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.- Число позиций в рейтинге в этом году было увеличено со ста до двухсот. Это связано с ростом конкуренции среди топовых школ, чему способствовало открытие новых учебных заведений и повышение качества образования в уже существующих учреждениях. Это было сделано за счет сотрудничества с РАН, участия в региональных проектах и других мер.
При составлении рейтинга количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников школы. Также на итоговый балл школы влиял уровень вузов, в которые поступали выпускники.
КОНКРЕТНО
Какие школы названы лучшими в Нижегородской области
1. Лицей-интернат Центр одаренных детей (Нижний Новгород)
2. Лицей № 38 (Нижний Новгород)
3. Лицей № 40 (Нижний Новгород)
4. Лицей № 15 имени академика Харитона (Нижний Новгород)
5. Лицей № 3 (Саров)
6. Лицей № 8 (Нижний Новгород)
7. Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ (Нижний Новгород)
8. Лицей № 28 имени академика Королева (Нижний Новгород)
9. Лицей № 82 (Нижний Новгород)
10. Лицей № 36 (Нижний Новгород)