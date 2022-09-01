«Ей надоели крики и визги детей»: Сестра мальчика с аутизмом объяснила, почему продавщица мороженого накинулась на её брата в Нижнем Новгороде

Мама ребёнка написала заявление в полицию и обратилась к юристам. Фото: скрин из видео.

В Нижнем Новгороде набирает обороты резонансная история с избиением мальчика-аутиста продавщицей мороженого. Инцидент произошел на днях на набережной в центре города на глазах у десятков человек.

В один из последних летних деньков у фонтана на Нижневолжской набережной собралось много народа: дети весело резвились с водой, а родители отдыхали на лавочках, но вдруг всеобщее внимание привлекли озлобленные женские крики. Через мгновение прохожие увидели, что это кричит продавщица мороженого: взрослая женщина захватом борца держала за шею подростка, хлестала его руками, всё это время продолжая кричать, что он «ненормальный». Как оказалось, нижегородку, торгующую мороженым, возмутило поведение 11-летнего ребёнка с аутизмом.

Заснять случившееся на видео успела мама мальчика Светлана, которая поспешила сыну на помощь. Родительница попыталась угомонить продавщицу, продолжая снимать происходящее на камеру. При этом мама мальчика держалась интеллигентно и как-то умудрялась сохранять спокойствие в отличие от продавщицы, которая под конец диалога перешла на крики и хамство.

– Не трогайте его.

– Смотрите, он ненормальный!

– Да, он у меня больной.

– Так зачем вы его выпускаете в общественное место?! Он детей всех распугал!!!

– Вы зачем его так тронули? Вы мне можете объяснить?

– Могу! Потому что дети гуляют, обычные дети, а он у вас ненормальный!!!

– Что нам теперь, не ходить?

– Ходите со справкой!!! С вот такой вот справкой! – продавщица показала в воздухе руками, какого размера, по ее мнению, должна быть справка.

Грубиянка также добавила, что мальчик кусается, и посоветовала маме держать его дома в ванной. Не забыла женщина упомянуть и о том, что у неё самой дети нормальные.

Пускать эту ситуацию на самотёк Светлана не стала и сразу же обратилась в полицию, написав заявление.

– 29 августа в участок обратилась жительница Автозаводского района. Она сообщила, что на Нижневолжской набережной женщина применила физическое насилие к её сыну 2011 года рождения, – рассказали в пресс-службе ГУВД Нижегородской области.

Полицейские в этот же день опросили прохожих и свидетелей данного инцидента, а также изучили видеозапись, сделанную нижегородкой. А ребёнку было выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, результаты которой позволят установить нанесенный вред и дать правовую оценку случившемуся. К проверке этого случая также подключилась региональная прокуратура и СУ СКР.

В социальных сетях тем временем видеозапись вызвала неоднозначную реакцию. Были люди, которые поддержали маму и ребёнка с аутизмом, но также нашлись и те, кто посчитали ситуацию двоякой. Мало ли, на кадрах же не видно, что привело к такому бурному развитию событий. Например, некоторые нижегородцы поделились своими историями столкновений с особенными детьми и сказали, что они могут ударить или толкнуть, даже не понимая серьёзности последствий.

– В данной ситуации и зная эту семью, скажу, что она не похожа на вашу историю. Тут ребенок безобидный. И просто так не ударит и не укусит, он наоборот любит играть с детьми, а они над ним смеются и дразнят. Жестокие дети, причём все, – заступилась за мальчика нижегородка Анна Маслова.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» попыталась узнать об этой ситуации из первых уст, но мама пострадавшего ребёнка пока не может дать никаких комментариев.

– Сейчас мы обратились к юристам, я знаю, что завели дело, – рассказала «Комсомолке» старшая сестра особенного мальчика Ольга Филиппова.

Девушка поделилась своей версией происходящего и объяснила, чем была спровоцирована такая бурная реакция продавщицы мороженого.

– Ситуация тут не в моем брате и моей маме, тут ситуация в продавщице. Видите ли, ей надоели крики и визги детей, а у нас, видно, где-то в законе написано, что на улице нельзя кричать. Он у нас когда радуется, то, бывает, визжит. Так вот, когда она его схватила, пусть даже это и так, так она его ещё и ударила по голове. Когда мама подошла к ней, женщина была в алкогольном опьянении. Вопрос: так кто тут был виноват? Ребёнок, что он счастлив, или продавщица подшофе? – написала Ольга Филиппова.

Информация об этом случае быстро разлетелась по всему городу и дошла до первых лиц. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов высказался об этом в своем телеграм-канале, назвав историю «вопиющей». Чиновник удивился, что в 21 веке, когда люди хорошо информированы об аутизме, подобные вещи имеют место.

– Изолировать этих людей вне социума не только перечеркнёт их жизнь. Пострадает само общество, став жестоким и нетерпимым к любым изъянам, – считает Давид Мелик-Гусейнов.

Министр уточнил, что местные власти всегда стараются повысить уровень информированности о ментальных нарушениях. Например, для этого они подсвечивают в синий цвет стены Кремля и мосты, проводят конференции и распространяют информацию через СМИ. Чиновник сказал, что увидеть такое видео было очень печально, но осуждать такое заблуждение нельзя.

– Осознание придёт через личный опыт или читая, повышая уровень образованности. Обратите внимание на тех, кто нуждается в нашей помощи, и протяните руку им. И тем, кто болен… и тем, кто заблуждается, – подытожил замгубернатора.

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