Загадочное чёрное кольцо зависло в небе над Нижним Новгородом. Фото: телеграм-канал "R2N — Нижний Новгород"

Загадочное чёрное кольцо неизвестного происхождения зависло в небе над Нижним Новгородом этим вечером, 26 августа. Жители города стали активно делиться снимками неопознанного явления в социальных сетях и мессенджерах.

К примеру, на одном из видео кольцо снято со стороны торгового центра "Вишнёвый сад" на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода. Подписчик телеграм-канала "В Нижнем", который прислал это видео, недоумевает – что он запечатлел?

Фото: телеграм-канал "В Нижнем"

На канале "R2N – Нижний Новгород" появились фото этого же кольца с другого ракурса с комментарием:

– Над Нижним заметили странное облако. Некоторые подумали, что это признаки внеземного разума, но на самом деле это – облако из угля.

Вскоре выяснилось, что загадочное облако-кольцо имеет вполне земное происхождение: оно поднялось со стадиона "Полёт", где в эти дни проходит шоу каскадёров "Мастер Панин". Чёрный дым стал результатом огненных спецэффектов, используемых в шоу. Данную версию подтверждает опубликованное в телеграм-канале видео. На кадрах снято, как два автомобиля намеренно сталкиваются "в лобовую" под ликование зрителей, а на их фоне вздымается столб из огня. Чёрный смог от него образует кольцо и поднимается вверх.

Такая вот прозаичная история и никаких НЛО.

К слову, семейное "Шоу каскадёров #МастерПанин" проходит в Нижнем Новгороде с 25 по 28 августа на стадионе "Полёт" – о нём мы рассказывали ранее.