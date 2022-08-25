Два человека пострадали в массовом ДТП с тремя большегрузами в Кстовском районе 25 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека пострадали в массовом ДТП с тремя большегрузами, произошедшем сегодня, 25 августа, в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в УГИБДД России по региону.

Авария произошла на 443 километре автодороги "Москва – Уфа" в Кстовском районе. По предварительным данным ведомства, водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущую впереди фуру IVECO, отчего та столкнулась с большегрузом Volvo впереди неё.

Ушибы ног получили водители IVECO и MAN. Других пострадавших или погибших, к счастью, нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что при столкновении иномарки и автобуса в Дзержинске пострадали десять человек. ДТП случилось вчера, 24 августа, примерно в 15:15 у дома №48 на Автозаводском шоссе.