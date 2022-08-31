Куда пойти в День Знаний 1 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде: программа праздничных мероприятий

В этом году в нижегородские школы пойдут более 16 тысяч первоклассников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже завтра, 1 сентября, звонок колокольчика ознаменует начало нового учебного года и новых трудностей для нижегородских школьников. Впереди учеников ожидают новые предметы, уроки, домашние задания и контрольные, но начинать новый этап жизни лучше с позитивной ноты, поэтому после школьных линеек во многих районах города предусмотрены развлекательные программы. «Космомолка» выяснила, куда пойти в День Знаний 1 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде, и какой будет программа праздничных мероприятий.

– В этом году в нижегородские школы пойдут более 16 тысяч первоклассников. У каждого из них впереди непростой, но очень интересный путь: новые открытия, новые знания и новые друзья. День знаний – это праздник не только для каждого ученика, но и для их родителей, – рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Ко Дню знаний в нашем городе подготовлена увлекательная программа. Уверен, после хорошего начала учебного года, ребята будут радовать родителей своими успехами и хорошими отметками

Парк Швейцария

На территории парка «Швейцария» пройдёт праздничная программа «Классный день в парке». Юные нижегородцы смогут посетить увлекательные мастер-классы, среди которых запланирован квест по Гарри Поттеру и даже урок жонглирования, также дети могут поучаствовать в игровой программе и послушать концерт.

Центральная площадь парка:

- С 14:00 до 18:00 – «Класс ремёсел» (мастер-классы по керамике, ткачеству, макраме, валянию из шерсти и созданию куклы-оберега (помощницы в учебе).

- С 14:00 до 18:00 – «Класс правописания» (занятия по каллиграфии).

- С 15:00 до 18:00 – «Класс биологии» (высадка суккулентов в горшочки и ботаническая лекция).

- С 14:00 до 19:00 – «Класс информатики» (погружение в VR-реальность).

- С 14:00 до 19:00 – «Класс математики и логики» (игра в шахматы).

- С 15:00 до 18:00 – «Класс 800» (создание фоторамки или аппликации, а также геовикторина).

- С 14:00 до 19:00 – «Класс литературы» [С 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 - литературный квест по вселенной Гарри Поттера. С 15:20 до 16:20 – настольные игры. С 16:40 до 17:00 – литературная викторина].

Поляна у Детского центра:

- С 14:00 до 18:00 – «Класс рисования».

Площадка у сухого фонтана:

- С 15:00 до 17:00 – «Класс физики» (жонглирование).

Детская площадка:

- С 15:00 до 18:00 – игровая программа

Сцена парка:

- С 15:00 до 19:00 – концертная программа.

Парк имени 1 мая (центральная площадь)

- С 12:00 до 15:00 – мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, школа» и квест «Слагаемые школьных успехов».

- С13:00 до 14:00 – пиратский экшн «Приключения Джека Воробья».

Другие парки

Праздничная программа состоится и в других нижегородских парках. В программе запланированы выступления творческих коллективов города, представления от фокусников, крио-шоу, театральные постановки, квесты, а также анимационные программы с любимыми персонажами и творческие мастер-классы, среди которых изготовление слаймов. Вход свободный.

Парк «Светлоярский» – праздник с 12:00 до 18:00.

Парк «Дубки» – праздник с 12:00 до 18:00.

Детский парк им.Я.М.Свердлова – праздник с 12:00 до 16:00.

Второе парковое озеро (детская площадка) – праздник с 12:00 до 16:00.

Зоопарк «Лимпопо»

В День Знаний первоклассников порадуют и в нижегородском зоопарке «Лимпопо», где пройдет акция «В первый класс? Подарок для вас!». Так, 1 сентября дети в возрасте 6,7 и 8 лет смогут посетить нижегородскую страну птиц и зверей бесплатно. Только при себе важно иметь свидетельство о рождении.

Ребята смогут не только понаблюдать за животными, но и увидеть показательные кормления. Специальные съедобные подарки по случаю 1 сентября получат самые умные жители «Лимпопо»: орангутаны, белорукие гиббоны и лемуры.

Нижегородские библиотеки

Занимательные программы ожидают юных нижегородцев и в библиотеках. Детей ожидают экскурсии, тематически встречи, мастер-классы, конкурсы.

- 11:00 – «Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!». Сквер у библиотеки им. А.И. Герцена по адресу: ул. Куйбышева, 11. Ожидается мастер-класс. Также библиотекари будут дарить шарики школьникам, а затем проведут блиц-опрос «Почему День знаний отмечают 1 сентября?».

- 11:30 – Интерактивно-развлекательная конкурсная программа «Идём в школу!». Библиотека им. Н.Ф. Гастелло по адресу пр. Героев, 2. Ожидаются конкурсы, подвижные игры и интеллектуальные игры.

- 12:00 – Исторический экскурс «Как учились на Руси». Библиотека им. В.Г. Белинского на ул. Буревестника, 9.

- 15:00 – «Секреты школьного портфеля». Аллея у библиотеки семейного чтения на ул. Маршала Казакова, 6. Библиотекари проведут конкурс загадок и пословиц о школе и школьных предметах.

Нижегородские музеи и учреждения культуры

- 10:30 – Детская праздничная интерактивная программа. Общественно-досуговый центр «Надежда», филиал «Буревестник».

- в 10:45 и 12:00 – Театрализованная игровая программа «День знаний с котом Леопольдом». ДК им. С. Орджоникидзе.

- 14:00 – Концерт коллективов школы, посвященный 90-летию Автозаводского района. ДШИ им. Арама Хачатуряна.

- Выставка «Тепло уходящего лета» народной изостудии «Вернисаж». Центр культуры и досуга «Молодежный».

Напомним, ранее мы рассказали о пяти самых неожиданных изменениях в жизни нижегородских школьников с 1 сентября 2022 года. Например, стало известно, какие антиковидные меры будут приняты, каким будет питание. Также по просьбам родителей время работы групп продленного дня увеличили до 6 часов.

Отправление ребёнка в первый класс – это несомненное важное событие для каждого родителя, которое также несёт с собой всевозможные трудности, начиная от сборов к школьной линейке и заканчивая детскими истериками. Поэтому «Комсомолка» пообщался с психологом и выяснила, почему важно рассказывать ребёнку о школе.

Также наша редакция разобралась, во сколько нижегородцам обойдутся сборы в школу в 2022 году. На примере жительницы Нижнего Новгорода Валерии, у которой в этом году в школу идёт младший ребёнок в семье – улыбчивая дочка Олеся, мы выяснили, что на сборы ушло больше 20 тысяч рублей. К слову, родителям стоит знать, что школьные принадлежности подорожали в Нижегородской области на 24,7%.

Не стоит забывать и о ещё одной статье расходов к 1 сентября - букетах для учителей. Во сколько обойдется букет для первоклассника в Нижнем Новгороде можно прочитать в нашем материале.

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