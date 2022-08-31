Нижегородец устроил жесткое смертельное ДТП под Саратовом, возвращаясь с отдыха на море

ДТП произошло утром 25 августа. Источник: УГИБДД по Саратовской области

Отдых обернулся трагедией для жителей Нижегородской области, которые возвращались из поездки на море. Нижегородцы попали в тройное ДТП под Саратовом, в котором погиб один человек и четверо пострадали. Столкновение произошло ранним утром 25 августа в Ртищевском районе на пересечении двух трасс.

– Всё произошло в 07:45 на 103 километре трассы А-298 Р-208 «Тамбов – Пенза – Саратов». 25-летний водитель автомобиля «Мазда 6» столкнулся с прицепом вазовской «шестерки», который затем отбросило на машину «Тойота Рав-4», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Саратовской области.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсети, видно, что иномарка на полной скорости приближается к перекрестку, несмотря на знак «уступи дорогу». Наперерез «Мазде» ехала «шестерка» с прицепом: машина успела проскочить, а прицеп нет – именно в него и пришелся мощный удар. Прицеп был набит свежим мясом, которое в момент аварии разлетелось по всей дороге, делая зрелище еще более ужасным.

Столкновение было на 103 километре трассы А-298 Р-208 «Тамбов – Пенза – Саратов». Источник: УГИБДД по Саратовской области

В аварии погиб 53-летний пассажир отечественной легковушки: от полученных травм он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Также пострадал 61-летний водитель «Лады» и молодежь из «Мазды»: 25-летний водитель, его пассажирка-ровесница и еще один 21-летний парень.

– Все они госпитализированы, – написал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. – Мужчины с сочетанными травмами, состояние тяжёлое, стабильное. Женщина – состояние тяжёлое, стабильное. Проводится противошоковая терапия, обследование.

Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду искореженного металла. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что авария произошла прямо рядом с постом ГИБДД. Видео попало в сеть, где интернет-пользователи стали его бурно обсуждать

– Уже не первая авария за этот месяц. Сколько ещё нужно трупов, чтобы на этом перекрестке установили светофор? – вопрошают одни.

– Скоростной режим тоже нужно соблюдать, и вообще, правила. Он куда так летел? – интересуются другие.

Тем временем на одном из снимков, опубликованных на портале «ЧП-Саратов», видно, что у «Мазды» во все заднее стекло малярным скотчем наклеена надпись «Едем на море бухать». Такая фраза у многих тоже вызвала недоумение, и люди стали писать, что на море у нижегородцев доехать не получилось. Однако позже в комментариях выяснилось, что ребята в иномарке уже возвращались с отдыха.

– Здравствуйте, знаю пострадавших, это мои друзья, с которыми в тот момент и я находился. Извините, по поводу произошедшего комментариев не даю, – сообщил «Комсомолке» нижегородец Данила Р.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!