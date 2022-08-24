«Каждый год меня зовут починить первоклассника»: Психолог объяснил, почему важно рассказывать ребёнку о школе

О школе ребенку нужно рассказывать как можно чаще и подробнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отправление ребёнка в первый класс – это несомненное важное событие для каждого родителя, которое также несёт с собой всевозможные трудности, начиная от сборов к школьной линейке и заканчивая детскими истериками. Большинство первоклассников поступают в школу из детского сада, где они целый день играли, гуляли на свежем воздухе, кушали и спали. Однако в школе малыши оказываются в новой обстановке: нужно учить уроки и привыкать к новым людям. К таким изменениям детки не всегда оказываются готовы, а потому начинают хватать родителей за руки, рыдать и умолять их не оставлять в школе. Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» пообщался с психологом, который объяснил, почему важно рассказывать ребёнку о школе.

Отправление ребёнка в первый класс – это важное событие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Важны разговоры о школе

– Каждый год меня зовут починить первоклассника, потому что он, мягко говоря, в недоумении. О школе ребенку нужно рассказывать с того момента, когда ему исполняется шесть лет, то есть стоит в течение года ему аккуратно объяснять, что такое школа и что там происходит, – рассказал детский психолог Михаил Зотов.

Малышу стоит чаще рассказывать о том, какое количество человек ходит в школу, что все они разбиты на классы, также стоит объяснить, чем там занимаются, рассказать о предстоящем пути в 11 классов. У первоклассника должно быть понимание о том, что в школе он будет учиться, у него будут переменки, время на еду.

– Зачастую, когда я работаю с маленькими детьми и спрашиваю: «А что тебе родители сказали про школу?», то максимум, что ребенок скажет: «Там учатся» и всё. На самом деле ребенок должен прекрасно понимать, зачем он туда идет и для чего ему обучение надо, – объясняет специалист.

Ребёнок должен уметь ставить перед собой цель. Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако не стоит пугать ребёнка тем, что в школе трудно, а дальше ещё тяжелее, так как впереди университет и работа.

– Я удивляюсь такому, мне так и хочется сказать: «Ребята, какой институт? Он только вступил на этот путь, вы ему дайте с этим разобраться», – делится Михаил Зотов. – Если родители спокойно и ясно объяснили, что происходит в школе, сводили его туда, он посидел в нулевом классе, то переживать нечего. Считайте, ребенок уже привык к школе и страха не должно быть, только волнение.

Как избавить ребёнка от страха школы?

Но как быть, если момент упущен? Что делать, когда ребёнок уже напуган и не хочет идти в школу? В таких ситуациях, по словам специалиста, действовать трудно, но необходимо быть терпеливым и спокойно объяснять происходящее, узнавать о беспокойстве малыша.

– Когда ребёнок не готов к школе, то у него возникает страх, связанный с неизвестностью. Родителям важно в этот момент подойти и спросить: «Чего ты боишься?», – советует психолог. – Нужно сказать ребенку, что в школу вы пойдёте с ним, там отведете его в класс и оставите под присмотром учительницы, которая о нем позаботится.

Когда ребёнок не готов к школе, то у него возникает страх. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нужно настраивать ребёнка на учёбу

Рекомендации нашлись и для родителей тех детей, которые уже не в первый раз идут в школу и знают, что такое учёба. Настроить ребёнка на улучшение оценок и достижение новых высот тоже можно только заранее.

– После выставления оценок в мае родитель должен задавать вопрос: «Как ты планируешь закончить следующий учебный год?». Эта мысль должна быть сформирована ещё в предыдущем классе, несмотря на то, что ребёнок ещё плохо представляет, как это будет дальше, – считает Михаил Зотов. – Стоит немного помучиться, но в результате вы с ребёнком придёте к тому, чего он бы хотел на следующий год.

По словам специалиста, есть треугольник развития, состоящий из цели, мотивации и ресурсов. Этой схемы стоит придерживаться в жизни, ребёнок должен уметь ставить перед собой цель, которая конкретна, измерима, реальна и прописана во временных рамках. Особое внимание стоит уделить внутренней и внешней мотивации.

Не стоит пугать ребёнка тем, что в школе трудно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Должно быть так: «Я вместе с ним поставил цель», обратите внимание, не я ему, а вместе с ним проговорил и выяснил, чего он достигнет в новом учебном году. Дальше родители будут говорить со школьником о том, что его будет мотивировать для достижения этой цели, какие ресурсы ему нужны, – подытоживает детский психолог. – Ребенок должен знать, что если ему нужны репетиторы, он должен только попросить. Хочет заниматься допобразованием или ходить в кружки, нужно прийти и поговорить. Родитель должен быть в позиции: «Если тебе что-то непонятно, я всегда подскажу».

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