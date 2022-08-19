Звезда сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая: «Мы видим женщину, которая борется за свою любовь и за свое положение в обществе». ФОТО: предоставлено ТНТ

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» выходит на ТНТ 29 августа в 20:00. В преддверии его выхода «Комсомолка» пообщалась с актрисой Марией Скорницкой и выяснила, какой творческий путь прошла актриса и что ждет зрителя в новом сезоне.

- Сериал «Реальные пацаны» выходит на экраны уже 12 лет. Как, по-вашему, почему он до сих пор интересен зрителям?

Двенадцать лет для сериала – это действительно очень много. И мне кажется, очень здорово, что столько лет интерес к нашей истории не остывает, а наоборот. Мне в директ пишет много поклонников сериала и всегда спрашивают, когда новый сезон, что там будет? И очень позитивные отзывы о прошедшем сезоне и это правда, приятно. Я думаю, что секрет в том, что сериал очень простой, понятный, смешной, где-то может быть банальный юмор, но зато, это такая правда, которую может понять и оценить любой зритель, любого возраста и любого социального положения. Это каждому может быть очень смешно.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Как менялась на протяжении фильма ваша героиня? Если вспомнить Машку образца 2010-го года и нынешнюю – что в ней изменилось?

Моя героиня менялась, взрослела, выходила замуж, встречалась, расставалась, рожала детей, воспитывала их, то есть как у любого нормального обыкновенного человека. Жизнь закалила мою героиню, и поэтому мы видим женщину, которая борется за свою любовь и за свое положение в обществе.

- Какой Машка предстанет в новом сезоне? Что ее ждет?

Коля начинает писать книгу, и мы будто возвращаемся в прошлое. Снова начинаются какие-то взаимоотношения с ним, так как я помогаю ему с книгой, мы окунаемся в молодость, юность, воспоминания. Мне было очень интересно наблюдать за своей героиней, как она, спустя столько лет снова в этой квартире, снова с Колей, у них опять какие-то ссоры, какие-то недопонимания, это очень классно. Думаю, зрители испытают сильную ностальгию при просмотре нашего нового сезона.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Насколько вы похожи на свою героиню? Чем отличаетесь? Есть ли какие-то детали образа, которые перешли к Машке именно от вас?

Была интересная история, когда меня попросили одеться на пробы для съёмок пилота «Реальных пацанов», как девчонка с района, и я собирала вещи у подружек, мне хотелось создать колоритный образ: босоножки, футболка с кошкой на всю мою грудь. И она так и осталась в сериале, хотя это была просто моя идея так одеться. А по поводу каких-то схожих черт, наверное, это какие-то банальные вещи. Я не думаю, что мы в своих персонажах ушли как-то далеко от своих героев. Конечно, что-то общее есть. Я тоже люблю поныть, пожаловаться, пожалеть себя, но в основном, я надеюсь, что на этом все.

- По сути, Машка стала вашим первым телевизионным образом. Чему вас научил этот опыт?

Это была первая моя работа в кино и, безусловно, этот опыт многому меня научил. Работа в театре и в кино сильно отличается друг от друга. И опыт, конечно, был колоссальный. Нам было очень тяжело, даже в плане существования в кадре. Существование на сцене – это одна энергетика и подача, а в кадре – совсем иное… максимально органично, без лишнего напора и пережима. Я до сих пор учусь и это здорово.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Вы сами тоже родом из Перми, как и герои «Реальных пацанов». Встречались ли в вашей жизни такие герои? Насколько они вообще походят на реальных пермских пацанов?

По поводу людей в Перми, я думаю, что это очень узнаваемые образы. Такие люди встречаются не только в Перми, но и в любом другом большом или провинциальном городе нашей страны. Они такие же обыкновенные люди со своими глупостями и приколами. Поэтому они и интересны зрителям, потому что зритель может узнать в них свои ситуации, в которые они тоже попадали.

- В каких еще проектах вы задействованы?

У меня есть пара спектаклей, это совершенно другие проекты. Я рада, что театр хотя бы в таком виде остался в моей жизни. Я играю в антрепризных спектаклях, это комедии, мы играем в Москве и путешествуем с гастролями.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Ваш муж тоже снимался в «Реальных пацанах». Легко было на одной съемочной площадке?

Мой муж снимался в сериале и не один раз. Но так получилось, что мы ни разу не пересекались на съемочной площадке. Но я думаю, что с ним легко и прекрасно. Мы с ним вместе работали в театре, играли в спектаклях друг с другом, и всегда это было замечательно, потому что он очень хороший актер и партнер. Я бы еще хотела попартнерствовать с ним в кадре, надеюсь, что получится.

- Рассказывают, что вы часто берете с собой на съемочную площадку сына. Как удается совмещать роль мамы и работу актрисы? Какие впечатления у Ярослава от съемок?

Когда Ярослав был совсем маленьким, мне приходилось несколько раз брать его на съемочную площадку. Он был и с папой, и с няней, но это был не самый классный момент, потому что я разрывалась между работой и Ярославом. Вообще, я не люблю брать детей на съемки или на спектакль, потому что мне это некомфортно. Но сейчас, когда он уже взрослый, я беру иногда его на спектакли. Ему очень нравится, он смотрит из-за кулис или просто сидит в гримёрке. Я увидела интерес в его глазах после первого спектакля, когда он пришел и он спросил: «Мама, а можно я выйду на сцену». Но я стараюсь крайне редко брать детей на работу. А на счет того, хочет ли Ярослав стать актером, то я об этом пока не думаю, он не проявляет особый интерес. Ему это необычно, поскольку у его друзей родители других профессий, но он уже достаточно спокойно относится к тому, что люди узнают, подходят и фотографируются.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Вы сами мечтали стать актрисой с детства, несмотря на некоторые дефекты речи. Для вас это был долгий и трудный путь. Расскажите об этом немного.

Не скажу, что я прям с детства мечтала стать актрисой, но в школьном возрасте у меня возникло такое желание. Я ходила в театр на разные постановки и какие-то спектакли меня настолько захватывали, что я потом приходила домой и перечитывала эти произведения. Например, «Шекспир» мне очень запал в душу, и я стала читать его, я выучила монолог. И как-то в процессе походов в театр, чтения классики и поддержки моей подружки я поняла, что я этого хочу. И когда я поступала, мне требовался педагог, и он у меня был. Я с детства занималась с логопедом, а потом у меня уже появился профессиональный педагог. Мы вместе исправляли дефекты речи. И к моменту поступления я практически все исправила. Это был очень интересный путь, потому что родители не всегда меня понимали. Они говорили: «Вот врачи и инженеры – это да. А это все какие-то игрушки». Но когда я прошла большой конкурс вступительных испытаний, родители начали очень поддерживать и гордиться. Они и сейчас очень гордятся, смотрят телевизор, ходят на спектакли. И я им очень благодарна, что они поддержали меня тогда и не настояли на своем, а доверились мне в этом вопросе. Спасибо им огромное.

- Когда вы забросили музыку, ваша мама не разговаривала с вами несколько недель. Как сейчас она относится к вашей профессии?

У меня была история с музыкальной школой, когда я начала ходить на фортепиано и занималась с педагогом. Я сходила несколько раз, а потом мне так скучно было на сольфеджио, и я стала к подружкам уходить во время занятий и маме ничего не говорила. Потом это выяснилось, и мне выговор сделала мама. Но она меня не заставляла больше ходить. Я, конечно, жалела потом, что бросила, хотя бы для общего развития. А сейчас родители смотрят и сериал и везде, где я есть. Они рады, что я сделала такой выбор и что все получилось.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- После окончания института вам пришлось долго обивать пороги театров. Как вам удалось не потерять веру в себя?

Не знаю, откуда такая информация, что я обивала пороги театров, такого не было. После окончания института меня пригласили сразу работать в театр,и я уже даже на третьем курсе играла в спектакле. Мы учились при театре и нас брали с целью, чтобы оставить в труппе тех, кто понравился, со мной так и произошло. Я шесть лет проработала в театре, а последний год совмещала театр и съемки в сериале, это было очень трудно. Все время были какие-то нестыковки, и я приняла решение уйти из театра. Но я рада, что хотя бы так остался театр в моей жизни, хоть и в форме антрепризных спектаклей, но у меня есть сцена, любимые зрители и гастроли.

- Какую роль в вашей жизни сыграли Зоя Бербер и Марина Федункив? Общаетесь ли вы с ними сейчас?

Что касается вообще актрис из сериала, моя самая близкая подруга – это Валя, с которой мы начали дружить во время съемок и уже много лет дружим и надеюсь так будет всегда. И с Мариной мы очень здорово общаемся и дружим, буквально пару дней назад ездили к ней в гости, как всегда весело и легко. А по поводу Зои, мы как-то редко пересекаемся, чаще на съемках.

ФОТО: предоставлено ТНТ

- Сейчас лето – пора отпусков. А как отдыхаете вы? Куда вы любите ездить?

Я очень люблю путешествовать! Мы всегда стараемся в любое свободное время куда-нибудь полететь в новое место или вдвоем с мужем или с детьми и подругами. Во время пандемии это все немного приостановилось, но в этом году мы успели отдохнуть всей семьей в Таиланде, просто обожаю Таиланд. И пока никуда еще не летали из-за наших графиков с мужем, но надеюсь, осенью у нас это получится сделать и все будет хорошо!

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