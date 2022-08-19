Северное сияние наблюдали сразу в нескольких районах Нижегородской области

Северное сияние наблюдали в Сеченовском и Городецком районах области. Фото: Ян Кемпи

Два вечера подряд жители Нижегородской области наблюдали северное сияние. Редкое свечение было довольно ярким и наблюдалось в разных районах. Так, например, в ночь с 17 по 18 августа необычное свечение в Сеченове заснял нижегородец Николай Лобаев.

- Aurora Borealis, оно же - Северное сияние. В наших широтах! Это моя четвертая попытка поймать сияние, и первый успех, сразу с "танцем"! Первые возмущения начались ещё в 22.00. На телефон, в приложение SpaceWeatherLive, пришло уведомление о начале магнитной бури. Тогда же фотографы-любители начали скидывать первые фотографии из северных широт (Архангельск, Вологда). Примерно в 22.30 наблюдатель из Москвы сообщил, что видит серые пятна низко над горизонтом. Я схватил фотик и штатив, и побежал в поле, - поделился впечатлениями молодой человек.

Пока нижегородец устанавливал штатив и настраивал камеру, все утихло. Николай вернулся домой и уже разочаровался что-либо снять, но на телефон снова пришло уведомление. Буря в этот раз была сильнее. В считанные минуты молодой человек добрался до нужной позиции и продолжил съемку, стараясь не упустить ничего. Было уже близко к полуночи.

В Сеченове разноцветное свечение было видно около полуночи. Фото: Николай Лобаев.

- Первые несколько кадров показали лишь слабое зелёное свечение низко над горизонтом, - продолжил он, - опять решил подождать. Пока копался в телефоне и перенастраивал фотоаппарат, я боковым зрением заметил в небе бледно-серый столб с едва различимым тусклым зелёным светом у основания, висевший прямо над фонарями. Телефон в сторону, нужно снимать! Это был самый яркий всполох той ночи.

В тот же день около часа ночи северное сияние видели и в Городецком районе. Завораживающими кадрами с точек в районе деревень Блиново, Скользихино и других поделился Ян Кемпи в соцсетях.

Северное сияние 18 августа около часа ночи в Блиново. Фото: Ян Кемпи.

Подробностями о своей фотоохоте нижегородец делиться не стал. Судя по публикациям в соцсетях, молодой человек два дня наблюдал это явление, в том числе, минувшей ночью.

Свечение 19 августа у деревни Скользихино. Фото: Ян Кемпи.

Отметим, что северное сияние для наших широт действительно не такое уж частое явление. Последний раз его наблюдали осенью 2021 года. Астроном-любитель заснял «северную аврору» в Чкаловском районе.

- Такое красивое явление, как северное сияние, в нашей области фиксируют при интенсивных вторжениях холодного воздуха обычно в весенний период. Это редкое свечение и оно преобладает в северной половине Нижегородской области, причем ночное небо зачастую окрашивается в оттенки зелёного цвета, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.