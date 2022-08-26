С топором и резными лебедями: Ложкарь из Нижнего Новгорода пошел пешком в Рязань, делясь по дороге секретами мастерства

Сейчас ремесленник находится в Павловском районе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вениамин Сиротин — талантливый мастер из Семенова, который любит длительные пешие прогулки. Два своих любимых занятия нижегородец решил совместить и отправился в поход до Рязани, где проведет мастер-классы и расскажет про свое ремесло. В пути он уже почти неделю и к этой минуте уже достиг Павловского района. Молодой человек ведет трансляции и рассказывает подписчикам о своих впечатлениях. «Комсомолка» связалась с пешим путешественником и узнала подробности, которых ремесленник не расскажет в своем блоге.

«В кармане было всего 700 рублей»

Мало кто знает, но Вениамин — тот самый чудак-парень, который в апреле дошел пешком от Семенова до Нижнего Новгорода. В этот раз он решил усложнить себе задачу и пройти до Рязани. Главная цель этого путешествия — рассказать рязанцам про уникальное семеновское ремесло — изготовление деревянных лебедей, ложек, черпаков и других приспособлений. В Рязани Вениамина уже ждет его знакомая, которая дистанционно развивает его ремесленную группу во ВКонтакте. Запланирован ряд встреч и мероприятий, на которых он расскажет и покажет, как делает лебедей из дуба. Собеседник очень торопится, через 5-6 дней он планирует достигнуть места назначения. В дороге Вениамин ведет онлайн-трансляции, чтобы все желающие могли убедиться в том, что весь путь он проделывает своими ногами, без жульничества.

Нижегородец ведет трансляции и публикует информацию о своем походе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все бы ничего, но вышел из Семенова молодой человек совсем не подготовленным — дешевый рюкзак, неудобные кеды, из еды в основном орешки и фрукты.

- У меня в кармане было всего 700 рублей, а на ногах были кеды, совсем для этого не приспособленные. В них было жарко, не удобно, я натер мозоли. Встречал по этому поводу негативные комментарии в соцсетях, но подписчики встали на мою защиту и сами предложили подключить донаты, чтобы внести свой вклад в это мероприятие - признался собеседник «КП».

Переводы и предоплаты за товар начали поступать из разных городов и действительно улучшили положение. Хватило и на ночь в хостеле и на несколько полезных покупок.

- В Нижнем Новгороде я приобрел два достаточно мощных повербанка, более легкие и удобные кроссовки, новый рюкзак. Прежний стал рваться, он не очень подходил для таких длительных походов. В Ворсме купил фонарик, потому что это было необходимо - добавил он.

К слову, рюкзак путешественника весит 15 кг. В нем инструменты для мастер-класса и все необходимое для похода.

Лебедок от Вени

Что такое лебедок? На самом деле это братина - большая чаша для вина, из которой по праздникам поочередно пили все. Это было чем-то вроде застольного ритуала, который сближал присутствующих.

Деревянный лебедь - это на самом деле чаша для вина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ответ на предложение корреспондента «Комсомолки» ввести некое подобие таких ритуалов — смеется:

- Обязательно попробуем!

«Лебедок от Вени» - это уже целый бренд и визитная карточка ремесленника. Все законно, есть свое ИП. Каждый лебедь выполнен полностью вручную из дуба с использованием простых инструментов.

Всех своих лебедей мастер изготавливает вручную. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изгиб крыльев или толщина шеи — все выверено без линейки и штангенциркуля. Так работает глазомер мастера, который занимается ремеслом со школьного возраста и уже более 20 лет. Похвалы в свой адрес Вениамин получает регулярно.

- В основном я продаю «белье» для мастеров и мастериц, которые занимаются росписью, выжиганием, резьбой по дереву. Хочется, чтобы люди брали их для хобби, а потом могли на этом построить свой бизнес. Мастеров становится мало, а мне хочется, чтобы ремесло продвигалось, популяризировалось, - рассказал он.

Как оказалось, наш герой хорошо разбирается в торговле и знает, как продвигать свой товар. Очень бизнесу мешают сами мастера. С целью хоть как-то продать товар, они снижают цены на своих лебедей. По сути, не получается никакой выгоды, товар стоит чуть ли не дешевле затрат на него. Вениамин сознательно не снижает ценник и настаивает на качестве. Все-таки его лебеди не штампованные.

Свое дело он так любит, что обещал даже сделать татуировку с лебедем, который крыльями обнимает целый мир. Нижегородец искренне надеется, что о семеновских лебедках однажды узнает вся планета.