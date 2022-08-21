Охрана силой вывела дебошира с концерта "Gayazovs Brothers" в Сормове 20 августа Фото: СОЦСЕТИ

Охране пришлось силой выводить дебошира с концерта "Gayazovs Brothers" в Сормовском районе Нижнего Новгорода вчера, 20 августа. Выступление группы состоялось на площади Буревестника по случаю Дня города. Приволжская столица отмечала своё 801-летие. Видеозаписью, на которой охрана выводит мужчину за пределы площадки празднования этого события, очевидцы поделились в телеграм-канале "Нижний №1".

– Как и на любом большом мероприятии, не обошлось вчера без маленьких ЧП. В Сормове с концерта пришлось силой выводить дебошира. Перебрал с выпивкой парнишка, – указал автор публикации.

Ранее мы публиковали фото и видео салюта, который стал завершением вчерашнего концерта "Artik & Asti" на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Празднование Дня города закончилось салютами в шести районах приволжской столицы, за исключением Канавинского и Приокского, поскольку в качестве площадок празднования в них были выбраны парки – Парк имени 1 Мая и "Швейцария" соответственно. Вместо этого в Парке 1 Мая, после концерта Трофима, зрители наблюдали лазерное шоу.

Подробную программу празднования прошедшего Дня города можно было прочесть здесь.

Напомним, в прошлом году юбилей города отмечался с небывалым размахом. Нижегородцы и гости города могли посетить грандиозное гала-шоу "Начало нового", режиссёром-постановщиком которого был Илья Авербух.

Позднее мы рассказывали, что гала-шоу было признано лучшим культурным событием в мире.