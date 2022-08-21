Более 9 тысяч бегунов участвовали в забеге "Марафон 800" в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "Нижний 800"

Более девяти тысяч бегунов участвовали в забеге "Марафон 800" в Нижнем Новгороде сегодня утром, 21 августа. Участниками соревнований стали жители разных регионов России, о чём сообщили организаторы марафона.

Участники соревновались на разных дистанциях: 3, 10 и 42,2 километров. Маршрут забега пролегал через главные исторические точки Нижнего Новгорода вблизи слияния Волги и Оки. Спортсмены бежали по живописным набережным и мостам, возле Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, у собора Александра Невского, фабрики "Маяк", усадеб купеческих времён и у других знаковых мест.

Фото: телеграм-канал "Нижний 800"

Вместе с простыми любителями в забеге участвовали профессиональные спортсмены. В мужском зачёте победил Андрей Янович с результатом 02:21:40. А в женском – Александра Морозова, преодолевшая 42,2 километра за 02:42:55.

В забеге на десять километров самым быстрым атлетом стал Ринас Ахмадеев – он показал время 00:29:07. Среди женщих лучшей оказалась Елена Коробкина с результатом 00:32:29.

Фото: телеграм-канал "Нижний 800"

Призёры и победители всех дистанций получили медали и кубки в качестве наград за их спортивные достижения, а также разыграли между собой призовой фонд 2,4 миллиона рублей.

– Мы рады возобновить традицию проведения марафонов в Нижнем Новгороде. Лига Героев впервые проводит "Марафон 800" самостоятельно, – отметил директор забега "Марафон 800" Денис Анников. – Для нас, как для организаторов, это очень важное мероприятие, главной целью которого является популяризация бега, здорового образа жизни. Очень рады видеть на старте более 9 тысяч человек! Это подтверждает звание беговой столицы Нижнего Новгорода, которое город завоевал в мае по итогам нашего Всероссийского полумарафона "Забег.РФ".

Фото: телеграм-канал "Нижний 800"

К слову, накануне на набережной Федоровского прошёл фан-забег "Тот самый километр". В прошлом году монтаж трассы марафона был произведён с ошибкой – дистанция 42,2 километра оказалась короче на тысячу метров. Таким образом в этом году организаторы позволили желающим "добежать" тот самый недостающий километр. А после участники забега посетили паста-пати "Марафона 800" на гастрофестивале "Вилка и стрелка".