Появились кадры салюта с празднования 801-летия Нижнего Новгорода Фото: СОЦСЕТИ

Появились фото и видео салюта, прошедшего вчера, 20 августа, на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в честь 801-летия города. В этом году салют запускали со стороны Александровского сада. Кадрами поделились в официальном телеграм-канале "Нижний 800".

Празднование Дня города завершилось салютами в шести районах приволжской столицы, за исключением Канавинского и Приокского, поскольку в качестве площадок празднования в них были выбраны парки – Парк имени 1 Мая и "Швейцария" соответственно. Вместо этого в Парке 1 Мая, после концерта Трофима, зрители наблюдали лазерное шоу.

Салюты прошли в шести районах города Фото: СОЦСЕТИ

Ранее мы публиковали полную программу празднования прошедшего 801-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, в прошлом году юбилей города отмечался с небывалым размахом. Нижегородцы и гости города могли посетить грандиозное гала-шоу "Начало нового", режиссёром-постановщиком которого был Илья Авербух.

Позднее мы рассказывали, что гала-шоу было признано лучшим культурным событием в мире.