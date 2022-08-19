На уровне КТРВ

Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Андреем Капустиным

Представительная делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» во главе с генеральным директором Андреем Капустиным приняла участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2022».

В понедельник в подмосковной Кубинке стартовал масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2022». Одна из ведущих выставок в мире представляет собой 350 тысяч квадратных метров, на которых демонстрируются сотни образцов вооружения, в том числе новейшего. Для тех, кто работает в оборонной отрасли, это главное событие года, ведь предприятия ОПК представляют здесь свою продукцию. Интерес к площадкам форума колоссальный: в числе участников делегации 72 государств.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям КТРВ Вадим Хромов, генеральный директор КТРВ Борис Обносов

– Для нас «Армия» – прорывное мероприятие, – отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – В этом году оно знаменательно тем, что мы впервые экспонируемся в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это уже более высокий уровень представительства предприятия.

О продукции АПЗ заместителю генерального директора КТРВ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Константину Бирюлину рассказывает начальник отдела гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнёва

Традиционно свои новейшие разработки представили также и другие ведущие промышленные предприятия Нижегородской области: ПАО «АНПП «Темп-Авиа», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», АО «НПП «Полет» и другие. Экспозиции региональных оборонных заводов осмотрел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе переговоров. Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям КТРВ Вадим Хромов, генеральный директор КТРВ Борис Обносов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Андрей Саносян, генерал

В первые дни форум работает для специалистов, а начиная с сегодняшнего военная выставка будет открыта для всех желающих.

Лилия Сорокина

Фото Александра Барыкина