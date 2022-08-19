Лето. Каникулы. Лагерь

В этом году все заявки сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», желающих получить путевки для своих детей в летние оздоровительные лагеря, удовлетворены на 100%.

После пандемии пять загородных центров Нижегородской области вновь распахнули двери для ребят. От АПЗ в летних лагерях «Кипячий ключ», «Журавли», «Серёжа», «Водопрь», ДООЦ имени Тани Савичевой отдохнули 418 детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно.

– С каждым годом число детей, желающих отдохнуть в загородных лагерях-центрах Нижегородской области, увеличивается, – прокомментировал заместитель председателя профкома АО «АПЗ» Михаил Трошин. – Поэтому работа по обеспечению путевками заводчан начинается задолго до наступления лета. В 2022-м все желающие, даже те, кто находился в резервной очереди, отправили детей в лагерь.

Родители оплатили 20% от стоимости путевки, члены профсоюза получили дополнительную компенсацию.

Уже начата подготовка к детской оздоровительной кампании лета 2023 года. До 15 сентября предприятие должно предоставить в департамент образования администрации Арзамаса сводные заявки о количестве детей, желающих отдохнуть в лагерях летом следующего года.

Отзывы

Лидия Бурлакова, инженер по метрологии службы метрологии:

– Старшая дочь Алиса отдыхала в «Серёже» во вторую смену. Впечатления только положительные. С детьми хорошо занимались, проводили дополнительные занятия. Особенно понравилось каждый день купаться в бассейне. С собой привезли не только хорошее настроение, много рисунков, но и небольшой подарок, который в конце смены получили все дети. На следующий год снова сюда поедем.

Светлана Сватко, инженер по инструменту цеха №64:

– Сын второй раз отдыхает в «Журавлях». Остался очень доволен сменой. В отряде проходило много мероприятий, он активно участвовал в них. В Пешелани посетили музей, мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, сходили в зоопарк. За новостями из лагеря следили по соцсетям, где публиковались фото- и видеоотчеты.

Наталья Глазунова

Фото предоставлено приборостроителем