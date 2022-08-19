Двойной юбилей

Оператор прецизионной фотолитографии цеха №19 Олег Кузьмин 40 лет трудится на АПЗ.

На Арзамасский приборостроительный завод он пришел после Горьковского профессионального училища, где учился на фотографа. С тех пор верен своей профессии: его ежедневная работа – это изготовление фотошаблонов для печатных плат.

– Сначала на заводе был огромный фотоаппарат размером во всю лабораторию, сотрудники вручную с помощью изоленты делали макет будущего шаблона. Моей задачей было сфотографировать и сделать его в нужном, уменьшенном размере, – вспоминает Олег Кузьмин.

В 2000-х на АПЗ началось техническое перевооружение, постепенно в эксплуатацию стало вводиться оборудование для автоматизированного изготовления фотошаблонов, а рисунок будущих плат стал наноситься лазером по заданным программам.

Мы застали Олега Исаевича за измерением шаблонов на измерительной установке. На одном месте он не сидит, постоянно перемещается от одного оборудования к другому и выполняет разные операции. В задачи Олега Кузьмина входит изготовление фотошаблонов, их проявление на специальных установках и замер, пробивка технологических отверстий на фотошаблонах, изготовление табличек и шильдиков на гибком самоклеящемся пластике, а также отрисовка схем для проверки деталей в производственных цехах.

Дома тоже скучать не приходится, там ждут жена и трое детей-школьников. А 20 августа Олег Исаевич будет отмечать 60-летний юбилей, который планирует провести с любимой семьей.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной