Пожар локализован на площади 724 квадратных метра. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два дома полыхают в центре Нижнего Новгорода сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, 18 августа в 13:55 поступило сообщение о возгорании в деревянном расселенном многоквартирном доме по адресу улица Нижегородская, 7.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 «БИС». В 14.56 произошел переход огня с нежилого дома на жилой многоквартирный дом. Происходит горение кровли жилого многоквартирного дома. Погибших и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Огонь перекинулся и на соседнее здание. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Соседний дом — это архитектурный памятник регионального значения «Доходный дом И.И. Гурова» на Нижегородской, 9 и у него горит крыша. Очевидцы снимают происходящее на видео и делятся в соцсетях. На кадрах одного из таких роликов видно, что два стоящих рядом здания находятся в дыму, а языки пламени видно аж с нижней части города.

В настоящее время пожар локализован. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По последним данным, в 15:07 пожар локализован на площади 724 квадратных метров. Погибших пострадавших нет. Из второго дома, который является жилым, эвакуировали 4 человек, детей среди них нет.

По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

- На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов и аварийных служб выехал заместитель прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода В. Митюрин, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

В 17:55 пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным его площадь составила 400 квадратных метров.