Погода в сентябре 2022 в Нижнем Новгороде: Жара сменится осенней прохладой

Станет более облачно, ожидаются кратковременные дожди. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Конец августа принёс с собой в Нижегородскую область жару, ясную погоду и припекающее солнце, но каким окажется первый осенний месяц? Затянется ли лето дальше календарного сезона или погода станет более комфортной и прохладной?

Сентябрь, по прогнозу синоптиков, будет среднестатистическим. Так, температура воздуха в регионе будет находиться в пределах нормы и составит +14…+22 градуса, ночью — не ниже +5. Будут и погожие деньки, но, в целом, станет более облачно, ожидаются кратковременные дожди.

– В течение месяца не ожидается полностью ясных дней. Солнышко на небе появляться будет, но среди облаков и туч, – объяснили синоптики. – После 30-градусовой жары температура воздуха резко понизится в начале сентября.

В первую неделю сентября в Нижнем Новгороде и области будет царить пасмурная с прояснениями погода, в дневные часы столбики термометров будут колебаться от +12 до +18 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.

Во второй половине сентября ожидается, что столбики термометров смогут подняться до +22…+23 градусов, а дождливых дней станет намного больше. Также в низинах существует угроза заморозков.

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