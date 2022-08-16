Уголовное дело завели после массового отравления детей в нижегородском лагере «Восток». Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Восток», расположенном в Семеновском районе. В ходе процессуальной проверки следователи установили признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

- В настоящее время следователи СК продолжают допрашивать работников оздоровительного лагеря, изымать необходимую документацию, назначать экспертизы и устанавливать все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, о вспышке инфекции в частном детском лагере «Восток» стало известно 15 августа после жалоб родителей в Роспотребнадзор. На место происшествия были срочно направлены специалисты ведомства, которые начали эпидемиологическое расследование.

По данным ведомства, заболевших – порядка 30 человек, у всех у них выявлены признаки отравления: недомогание, температура, рвота и понос. Специалисты подозревают, что причиной заболевания стала энтеровирусная инфекция.

- В настоящее время все заболевшие дети изолированы. Предположительно, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды. Медицинскими работниками осмотрены все дети лагеря, в результате чего выявлены заболевшие и контактные лица, отобран клинический материал для исследования, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В самом лагере проверяющие обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства, что, вероятно, стало причиной распространения инфекции. В связи с этом постановлением Роспотребнадзора работа учреждения с 16 августа была приостановлена, сегодня дети вернулись домой, закончив смену досрочно.