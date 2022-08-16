Первые учителя вышли на работу в «Школу 800»

Возрастной ценз перед кандидатами не ставился. Фото: АНОО "Школа 800".

Первые учителя вышли на работу в образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде 15 августа. Пока идет строительство корпусов инновационного образовательного учреждения, педагоги будут писать рабочие программы, разрабатывать систему формирующего оценивания, изучать современные методики преподавания и повышать свою квалификацию.

Как сообщили в АНОО «Школа 800», пока учителей разместили в здании Нижегородского института развития образования. Их уже приняли в штат, назначили им зарплату и все положенные льготы. В ближайшее время коллектив будет пополняться новыми сотрудниками.

Представители «Школы 800» разместили в социальных сетях фотографию учителей, и некоторые нижегородцы отнеслись скептически к возрасту педагогов: мол, набрали одну молодежь, у них, наверное, и стажа-то педагогического нет. Однако администрация организации поспешила успокоить разволновавшихся родителей.

- Все педагоги с опытом и стаж работы имеют разный. При отборе возрастной ценз не ставился, - уточнили в «Школе 800».

Крупнейший в России образовательный центр «Школа 800» начали строить 1 июня 2020 года. Он включает в себя три инновационных школы в Нижнем Новгороде – они будут расположены в Верхних Печёрах, Сормовском и Автозаводском районах, а также центр дополнительного образования на Бору. Пока ни один из корпусов не сдан, а все силы подрядчика брошены на строительства здания в Верхних Печерах. Сроки его сдачи неоднократно переносились, и по последней информации главный корпус планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.