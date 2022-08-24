Опубликована программа празднования дня рождения нижегородского парка «Швейцария»

Праздник состоится в ближайшие выходные. Фото: Марина Скрипкина. Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Большой праздник состоится в обновленном парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде, а всё потому, что 27 августа парк отпразднует свой день рождения. Насыщенная программа ожидает нижегородцев и гостей города с 12 часов дня и до позднего вечера. Долгожданным и дорогим гостем на этом празднике сможет почувствовать себя каждый.

На сцене, расположенной на главной площади, будет представлен гимн парка. Его исполнит хор и детишки, участвовавшие в проекте «Голос» на Первом канале. Также в ближайшие выходные откроется пешеходный маршрут, который будет увлекателен для детей и взрослых, ведь можно будет узнать о самых значимых фактах, событиях и историях крупнейшего парка страны.

Самым ярким событием праздника станет фестиваль уличных театров, в котором примут участие коллективы из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Посмотреть на огромные и завораживающие декорации, оценить актёрские способности и яркие костюмы можно будет 27 и 28 августа. Открытие фестиваля начнётся с представления от нижегородского театра «Пиано» и клоунов Авабуки и Ван Гога.

Гостей на большой праздник будут призывать аниматоры, они будут путешествовать по аллеям на больших велосипедах, увлекая за собой и вовлекая всех интерактивными шоу.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля уличных театров:

27 августа

13:00-15:30 – Показ спектаклей на двух полянах детского парка.

15:30-19:30 – Центральная площадь парка. С пектакль "Бочонок, театр "Лисапед-шоу", Москва; спектакль "Из жизни аистов", театр "Пластилиновый дождь", Самара; спектакль "Небесная карусель", театр "Небесная карусель", Москва.

19:30-21:00 – Праздничный концерт.

21:00 – Выступление хэдлайнера дня – группы «Рок-Острова».

28 августа

19:00 – Центральная площадь парка. Фееричный спектакль «Мистиарий» театра «Странствующие куклы господина Пежо» из Санкт-Петербурга.

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